Medimás no paga al hospital de Pamplona

Una deuda por tres mil millones de pesos de la Eps Medimás al hospital San Juan de Dios llevó a las directivas del centro médico en pamplona a suspender servicios especializados.

Desde hace varios meses, la oficina de cobro jurídico de la entidad solicitó los recursos ante los traumatismos que esto genera en el área administrativa y financiera del centro asistencial.

El gerente del hospital Hernando Mora dijo a Caracol Radio que “venimos diciéndole a Medimas que nos paguen, en este momento la deuda supera esta gruesa suma, no vamos a renovar el contrato, termina el contrato por evento, decidimos hace más de dos meses.

“Le dijimos que no podríamos continuar, porque no tenemos recursos para poder responder a ese contrato. Con Medimás tenemos contratación de baja complejidad, el cual lo estamos atendiendo, e igualmente atendemos urgencias. No vamos a seguir el contrato de eventos por esta deuda tan grande”.

Y agregó “es una empresa irresponsable que lo que está haciendo es que sigamos los hospitales con problemas financieros. Nosotros no podemos atender Eps que no paguen”, dijo el funcionario.