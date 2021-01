Familias desplazadas por amenazas de grupos armados reclaman ayuda

Ante el miedo que es el predominante en varias veredas de los municipios de Cúcuta, Puerto Santander y Tibú, las primeras familias que lograron evadir el cerco de los grupos armados, llegaron a Cúcuta buscando una posibilidad de subsistir, pero las entidades encargadas de su atención al parecer no están cumpliendo con el acompañamiento.

Uno de las personas que salió desplazada, reclama de las autoridades garantías para atender a sus familias y manifiestan que en estas zonas hay varias familias con la intensión de escapar, pero las amenazas de retaliación les obligan a permanecer en la zona.

“desde el sábado llegaron cinco familias más a Cúcuta, esta es la fecha y estamos peleando para que les reciban la declaración, defensoría, ni personería nos han querido recibir la declaración”.

“las familias que llegaron no tienen alimentación, no tienen nada y esa fue una de las inquietudes que se presentaron a la personería, la respuesta es que no estaban atendiendo, que tendrían que esperarse”, dijo uno de los líderes que pidió reserva de su identidad.

Advirtieron que no piensan retornar a las zonas por el temor y que buscaran que el gobierno les brinde la posibilidad de una reubicación.