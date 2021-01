En Santa Marta le quitan medicinas a una anciana por no pagar el arriendo

Una mujer de 69 años de edad deberá acudir a los estrados judiciales de Santa Marta para buscarle solución a la deuda que tiene con el propietario del inmueble en donde reside en el barrio Villa Toledo.

Isabel Delgado asegura que completa ocho meses sin cancelar el arriendo por falta de recursos económicos y por esa razón le han 'secuestrado' sus enseres y hasta las medicinas que debe tomar diariamente para mejorar su salud.

"Cerraron la puerta con candado y en la casa tengo una nieta menor de edad que es cardiaca. Ellos cogieron un candado - refiriéndose a los propietarios de la vivienda - y en un cuarto encerraron las cosas de valor. Ahí me tienen secuestrado los medicamentos de los ojos, del corazón; tengo la misma ropa (...) eso fue ultraje porque yo no estaba en la casa y me han sacado a la niña para la calle", señala Isabel Delgado.

Delgado sostiene que "el tratamiento óptico de los ojos están dentro del cuarto, no me he cepillado los dientes porque todo está ahí (...) los ochos meses de deuda son como seis millones de pesos".

Dice además que las situaciones económicas le impiden cancelar la totalidad del arriendo y tiene otras necesidades médicas con sus hijos, sumándole algunas "patologías clínicas".

Los propietarios del inmueble presuntamente citaron a Isabel Delgado hasta una estación de Policía para conciliar, pero ella manifiesta que "nunca recibió la boleta".

Para permitirle continuar en la vivienda le solicitan a la mujer un fiador, pero esta señala que no tiene a nadie que la ayude, razón por la que acude a las autoridades para que se busque una solución que permita beneficiar a ambas partes.