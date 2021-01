La gobernación tampoco comprará vacunas contra el Covid-19 por su cuenta

El Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria se refirió a la decisión que han hecho otros mandatarios del país como el de la ciudad de Cali, de destinar recursos propios de la ciudad para comprar dosis de la vacuna contra el Covid-19, ante esta propuesta, el mandatario fue enfático en asegurar que esta no es una opción para Antioquia, y que por el contrario se debe unificar el esfuerzo para que la vacuna sea global y equitativa, para así evitar “una feria de compra y de actuaciones individuales”.

El mandatario seccional aseguró que este medicamento que salvará miles de vidas, su compra deberá ser liderada única y exclusivamente por el Gobierno Nacional.

“Por lo menos, desde la gobernación de Antioquia vamos a buscar al máximo que la coordinación sea con el Gobierno Nacional. A apoyar al gobierno Nacional para que se haga de la forma más rápida y más eficiente posible. Nuestro compromiso en Antioquia será que no se pierda ni un segundo, que no se pierda una vacuna y que no se pierda un peso en términos de vacunación”, recalcó el gobernador Gaviria.

El otro mandatario que se había referido al tema y que había descartado la opción de comprar vacunas de manera independiente fue el alcalde de Medellín Daniel Quintero, quien en su momento también opinó que debe ser el Gobierno Nacional el que adquiera y distribuya el medicamento.