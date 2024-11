41 consultorios no autorizados para cirugías estéticas han sido cerrados en Antioquia

Medellín, Antioquia.

Ya son 13 las personas que han muerto este año en Antioquia por complicaciones derivadas de procedimientos estéticos en sitios no autorizados y que no cumplen con las características necesarias para adelantar cirugías de esta envergadura, motivo por el cual la Seccional de Salud ha adelantado diferentes controles y ha cerrado ya más de 40 establecimientos clandestinos o que no alcanzan a tener los requisitos de funcionamiento.

Así lo confirmó la secretaria de salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, tras la muerte de Xiomara Agudelo, de 25 años, luego de que le practicaran una liposucción en el municipio de San Rafael y falleciera producto de una perforación en el intestino.

La funcionaria recordó que no cualquier médico ni profesional con cursos de estética puede realizar procedimientos invasivos y reiteró el llamado para que quienes quieran someterse a una cirugía lo hagan asesorados y verificando que tanto el profesional como el consultorio cumplen con lo requerido para la intervención.

“Como estamos cerrando, como estamos haciendo brigadas intensivas, como dice el gobernador respirándoles en la yugular, pues ya los están haciendo en los apartamentos, en las casas y yo no entiendo qué está pensando una mujer o un hombre que decide que un procedimiento de estos se los pueden hacer en su casa poniendo en riesgo la propia vida”, advirtió la secretaria.

Las autoridades en Antioquia tienen la lupa puesta en este tema y precisamente la Secretaría de Salud pidió conformar una mesa, que será instalada este martes, y que contará con la presencia de representantes de la Secretaría de las Mujeres, de la Fiscalía, Policía y la Sijín.

El objetivo es plantear estrategias que permitan hacerle frente a los delitos que están cometiendo quienes, sin estar capacitados para hacerlo, están interviniendo tanto a mujeres como a hombres en consultorios o espacios clandestinos, en los que no cuentan con equipos ni tienen las capacidades para responder ante un procedimiento invasivo.