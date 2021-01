Jueves 14 de enero, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Información de servicio, la vía la línea entre Quindío y Tolima está cerrada hoy para todo tipo de vehículos, la carretera alterna es por Manizales - alto de letras.

Según el Invías el cierre total de esta arteria vial obedece a trabajos de remoción de tierra en el km 39 que puede provocar caída de material como piedras, y tierras sobre la carretera y por eso es necesario esta restricción general

El comandante de la Policía de Tránsito, mayor Heiber Espinel explicó que desde el viernes 15 de enero se reanudará la movilidad por la vía la línea pero solo para vehículos de carga y buses entre las 6 de la mañana y las cinco de la tarde

Insólito, en Armenia, más de 1000 hinchas de Atlético Nacional se aglomeraron a las afueras del hotel donde se hospedaba el equipo antioqueño a pesar de que el partido fue suspendido.

Y es que a pesar de que a través de redes sociales estos aficionados anunciaron desde tempranas horas esta concentración, las autoridades no pudieron impedir que decenas de estos hinchas muchos sin cumplir el distanciamiento social ni el uso de tapabocas hicieron presencia en el lugar por fortuna no se presentaron hechos que lamentar de orden público

Y es que la alcaldía de Armenia y el Imdera determinaron no prestar el estadio Centenario para el partido que debería jugarse hoy entre Deportes Tolima y Atlético Nacional precisamente por este tema de los hinchas

James Padilla gerente del Imdera ratificó además que el escenario deportivo no se prestará para ningún equipo del fútbol profesional, esto debido a que el América de Cali también tenía intención de jugar algunos de sus partidos en la capital del Quindío.

En la reunión realizada el 13 de enero con las alcaldías de las ciudades capitales, Asocapitales, la Secretaria de Salud, Lina María Gil Tovar, dio a conocer que la ciudad se acoge, al igual que las demás alcaldías, a la compra unificada de las vacunas del COVID -19 por parte del Gobierno Nacional. Todo esto con el fin de garantizar la equidad y la distribución de la misma

Alcalde de Armenia propuso bolsa común para compra de vacunas contra COVID-19

El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, manifestó que avanzan en los análisis para generar recursos que permitan la compra de las vacunas, sin embargo, aclaró que el proceso será acompañado por el Ministerio de Salud para verificar las garantías y condiciones propias de la aplicación.

Destacó que sería muy importante crear una bolsa común entre los alcaldes del país para que la compra sea más efectiva.

La gobernación del Quindío dio inicio a la primera parte o Fase de Alistamiento para lo que será el proceso de aplicación a la población quindiana de la vacuna contra el coronavirus.

Adriana María García, referente de vacunación departamental, explicó que la preparación está relacionada con el talento humano contratado, el contar con una red de frio adecuada para todo lo relacionado con el monitoreo de la temperatura a las vacunas, el manejo de los inventarios con que se contará y el curso que se dictará a los vacunadores que previamente se han inscrito en el SENA para el desarrollo de la labor.

Acodrés Quindío resaltó las afectaciones por la ampliación del toque de queda nocturno

Recordemos que la medida se establece de 10:00 p.m. a 5:00a.m. Y es por esto que Rocío Acosta la presidente del gremio en el departamento, evidenció la preocupación ante las pérdidas económicas que se pueden generar con las restricciones ya que se impide el servicio en mesa.

Advirtió que el sector no aguanta un cierre más y solicitó el cumplimiento de los protocolos a los empresarios.

Organismos de socorro del Quindío encontraron en el sector Las Palomas, entre Puerto Alejandría y Piedras de Moler en Quimbaya el cuerpo sin vida de Ernesto Gómez Gallo, de 52 años de edad que fue arrastrado por el río la vieja

El capitán Diego Buitrago, comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de la Tebaida, reiteró el llamado a la comunidad para evitar los paseos a los ríos en esta temporada de lluvias para que no se presenten este tipo de emergencias.

846 paquetes de marihuana fueron incautados en un insólito hecho en el sector del corregimiento de Barcelona

Precisamente en el sector Calle Larga cerca al corregimiento de Barcelona se registró un accidente de tránsito donde un vehículo se volcó cuando pretendía huir del actuar de las autoridades.

El coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía del Quindío, informó que la sustancia estupefaciente fue encontrada al interior de un vehículo el cual evadió un puesto de control por lo que se inició la persecución generando el volcamiento, es allí donde se logró la incautación pero no la captura del ocupante del vehículo.

Rectores de colegios en Armenia avanzan en los procesos para implementar la alternancia

El rector del colegio Normal Superior del Quindío, Luis Antonio Cobaleda, aseguró que no será posible iniciar en la fecha establecida ya que se realizan obras en los baños y hasta que no culminen no se puede comenzar con el proceso.

Resaltó que se tiene claro que serán 9 grupos en la sede central, 6 en la sede Fundanza Rojas Pinilla y la República de Uruguay, en cada una de las jornadas con previa autorización del padre de familia.

Por su parte el rector de la Institución Educativa Inem, César Naranjo, dio a conocer que están preparados para la alternancia puesto que estructuraron un plan en el que se evidencian las actividades a desarrollar de manera presencial. Añadió que se adelanta el proceso de adecuación para garantizar las condiciones de bioseguridad.

La secretaria de Educación del Quindío, Liliana María Sánchez Dávila, convocó para hoy jueves 14 de enero, a las 2:00 p.m. en el Centro de Convenciones, a rectores de los colegios del departamento

El propósito del encuentro es evaluar la adaptación a las nuevas tecnologías y estrategias como entrega de simcard con datos para los estudiantes, el préstamo de tabletas, computadores, guías impresas, libros y material pedagógico, implementadas en la vigencia anterior para hacer frente a la pandemia. Y también evaluar el retorno progresivo y seguro a la presencialidad de estudiantes y maestros,

El director del departamento de hacienda de la alcaldía de Armenia Yeison Pérez indicó que tienen proyectado recaudar 63.000 millones de pesos por el pago de los impuestos predial e industria y comercio esto a pesar de la situación económica en la ciudad debido a la pandemia

El funcionario agregó que en estos momentos están depurando la cartera de los deudores morosos de impuestos debido a que hay cuentas que están a punto de prescribir desde el 2015 y si no se inicia el cobro coactivo no podrán recuperar esos recursos.

Motociclistas en Armenia solicitaron levantar el pico y placa por riesgo al contagio de COVID-19

El líder de motociclistas en la ciudad, Gustavo Santos, se mostró preocupado por el incumplimiento de protocolos en el transporte público pues considera que no se respeta el aforo ni se brinda gel para la desinfección oportuna. Destacó que levantar la medida permitiría menguar el número de pasajeros en dicho servicio de transporte.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, indicó que por ahora no se implementará la solicitud ya que avanzan en los estudios con la Universidad del Quindío para conocer qué tan viable es la medida y así mismo tomar las decisiones.

En deportes, Con dos goles de Diber Cambindo, el Deportes Quindío le ganó 2 a 0 a Alianza Petrolera en el estadio Centenario de Armenia y se clasificó a la semifinal de la Copa Dimayor y enfrentará al Deportivo Independiente Medellín en fecha y lugar por definir.