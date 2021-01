¿Qué sucederá con los recursos que quedaron del alumbrado navideño?

Algo no cuadra en las cuentas, la contabilidad de tienda me dice $10.300.000.000 que costo el alumbrado movil por 30 dias contratado, me daría $ 343.000.000 por día, o sea si no se hizo durante 7 dias los recorridos, se debe reintegrar $ 2.400.000.000 y NO $160.000.000. pic.twitter.com/9Uv4fB6QEd