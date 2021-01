La librería Lerner cerró sus puertas

Tras la situación económica en la región y el país la librería Lerner en Bucaramanga cerro sus puertas. Recordemos que en Febrero de 2020 esta editorial compró la librería Abrapalabra pero hoy este lugar, ubicado en carrera 35 con calle 52 en la ciudad, no dio para más.

Juan José Gaviria, gerente general de Lerner, refirió que las expectativas que tenían con la sede no se cumplieron y que, “reanimar el muerto en diciembre” no tuvo resultado, añadió también que “el resultado de todos los locales en general es una caída grande en las ventas, la operación de un local comercial, en los que uno opera las librerías, son muy costosos, entonces no es el momento”.

Gaviria insistió además que "el panorama de las librerías y espacios culturales para este 2021 no es nada esperanzador”.

Según datos de la Cámara Colombiana del Libro en 2019 se registró una venta total de $798.838 millones de pesos en libros, lo que significa un aumento del 4,7% en la venta de libros con respecto al 2018, sin embargo, hasta noviembre de 2020 las ventas disminuyeron un 30%.