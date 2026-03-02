Inició operación comercial en el tren de carga que cubre la ruta Chiriguaná – La Dorada. Foto: Concesión Línea Férrea Central.

Bucaramanga

La Concesión Línea Férrea Central anunció el inicio de la operación comercial en tren de carga que recorre 20 municipios del país en su ruta Chiriguaná - La Dorada. En este primer trayecto movilizará 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel y en el recorrido de vuelta, traerá 1.224 toneladas de refrescos y bebidas.

De acuerdo a lo mencionado por la Concesión el tren durante su recorrido pasa por los municipios de Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua, Tamalameque, Pailitas, Pelaya, La Gloria, Gamarra, Aguachica, Río de Oro, San Martín, San Alberto en el departamento del Cesar. También por Rionegro, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Simacota, Puerto Parra, Cimitarra en Santander.

En La Esperanza en Norte de Santander; en Antioquia pasa por Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Sonsón y en La Dorada, Caldas.

Germán de la Torre, gerente general de la Concesión Línea Férrea Central, señaló que “este es el paso firme para fortalecer la logística y la competitividad de Colombia. Invitamos a más empresas del país a confiar en el tren y a sumarse a esta transformación”.

Este tren de 35 plataformas y una capacidad de 1.190 toneladas de carga tendrá operación con más de 40 trabajadores que hacen parte de los municipios de influencia de la línea férrea.