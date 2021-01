En Bolívar, Clemencia y San Estanislao acatan ley seca y toque de queda

Los alcaldes de Clemencia, Raúl Cabarcas, y San Estanislao de Kotska-Arenal, Rafael Valle, cumplirán la ley seca y toque de queda decretado por el gobernador, Vicente Blel.

De acuerdo con Raúl Cabarcas, alcalde de Clemencia, se emitirá un decreto y se informará a la comunidad sobre la medida. “Acogemos la medida porque es muy importante salvaguardar la salud de mis hermanos clemencieros. Todo esto es para evitar los contagios del COVID-19”, dijo al tiempo que dijo que cuenta con el respaldo de la Policía para vigilar el cumplimiento de la medida.

Por su parte, Rafael Valle, alcalde de San Estanislao de Kotska-Arenal, indicó que siguiendo los lineamientos del Gobernador se acoge la medida y se prohiben los eventos masivos y el funcionamiento de cantinas, galleras y la venta de licor durante el puente festivo, desde las seis de la tarde del viernes hasta las seis am del martes próximo. “Aunque en nuestro municipio no se ha presentado ninguna muerte por COVID-19, debemos cuidarnos de esta terrible enfermedad. Por eso invito a mis paisanos que viven por fuera no visitar el municipio en este puente festivo”, dijo.

Rafael Valle precisó que oficiará a la Policía y al Ejército, para que realicen recorridos y hagan cumplir la medida.