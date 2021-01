“Creemos que ya está circulando la nueva cepa del COVID-19”: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó en una conferencia de prensa el porqué decretó la alerta roja para la ciudad y para el sistema hospitalario. Aseguró que en estos momentos hay un aumento de contagiados mucho más alto que en la primera ola del COVID-19 y que cree que esto se debe a la nueva cepa, detectada en el Reino Unido.

“Con las investigaciones que hemos hecho con el laboratorio de salud pública de Bogotá y con las investigaciones que está adelantando la doctora Martha Ospina con su equipo del Instituto Nacional de Salud, creemos que ese incremento en la positividad y en la carga viral que están presentando los pacientes que dan positivo hoy en Bogotá, tiene que ver con que debe estar circulando ya la nueva cepa de COVID-19 que se identificó en el Reino Unido”, dijo López.

Le puede interesar:

“Creemos que esa causa y no solamente las interacciones en diciembre es lo que nos está causando este incremento de casos que no muestra descenso, si no que, al contrario, sigue disparándose”, agregó la mandataria de Bogotá.

La alcaldesa de Bogotá no es la única que se ha referido a la presunta presencia de la nueva cepa del COVID-19 en el país; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, escribió en su cuenta de Twitter las medidas que tendrá la capital antioqueña y afirmó que “es probable que una nueva cepa más contagiosa esté circulando”.

Bogotá está en alerta roja y, además, habrá restricción total de la movilidad a partir de la medianoche del 7 de enero hasta las 4:00 am del martes 12 de enero.