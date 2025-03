Sancionan al gobernador de Antioquia y al alcalde de Granada por no contratar el cuerpo de bomberos

Granada, Antioquia

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Medellín sancionó con una multa de un salario mínimo al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Granada, Daniel Andrés Hoyos, porque a la fecha no se ha dado un convenio de contratación con el cuerpo de bomberos del municipio.

La decisión se tomó por “incumplimiento a la orden emitida por Tribunal Administrativo de Antioquia el 31 de octubre de 2024 en la que accedió a la medida preventiva consistente en garantizar la gestión integral del riesgo contra incendios y desastres como un servicio público esencial que no admite interrupción en el municipio de Granada”.

La compleja situación ha sido denunciada reiteradamente por el Cuerpo de Bomberos de Granada. Exponen que la administración municipal ofreció apenas $36 millones para su funcionamiento durante 2025, de los cuales $24 millones corresponden a la exoneración del arriendo del cuartel y parqueadero, y $12 millones provendrían de la sobretasa bomberil, recursos que solo se desembolsarían en diciembre. Sin embargo, los bomberos advierten que necesitan al menos $305 millones para operar correctamente.

Paola González, comandante del cuerpo de bomberos de Granada, alertó que la falta de un convenio pone en riesgo la atención de emergencias en el municipio del oriente antioqueño, ya que varios voluntarios han sido liquidados ante la incertidumbre financiera. “Con 36 millones de pesos no me alcanza para pagar nueve meses de nómina, de seguridad, de primas, de vacaciones, o sea, de todo lo legal no me alcanza y mucho menos para tanquear la camioneta y eso que es una sola camioneta para todo el municipio”.

Acciones de la Gobernación

Tras la sanción impuesta por el Juzgado, la Gobernación de Antioquia aseguró que acata la decisión del juez, aunque no la comparte. Según respondió la administración departamental a Caracol Radio, se han realizado múltiples esfuerzos para facilitar un acuerdo entre la Alcaldía de Granada y el cuerpo de bomberos, incluyendo reuniones entre ambas partes, lo que no ha logrado un consenso.

Asimismo, la Gobernación de Antioquia indicó que en los próximos días el cuerpo de bomberos de Granada, así como los de otros municipios del departamento, recibirán apoyo en dotación e insumos para mejorar la atención.

Ambos mandatarios deberán establecer el convenio en los próximos días para darle una solución definitiva a la incertidumbre en el municipio que enfrenta la posibilidad de quedarse sin quien atienda las emergencias en el 2025.

“Requerir a los sancionados para que en el término máximo de diez (10) días hábiles acrediten el cumplimiento de la orden impartida, bajo apercibimiento de nuevas sanciones”, expone la orden del juez.