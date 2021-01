Familias desalojadas en La Cuchilla del Salado piden les entregue ayudas

Desde el pasado domingo varias viviendas ubicadas cerca del CAI de la vereda La Cuchilla del Salado fueron afectadas por un deslizamiento que se presentó en la vía de entrada al sector, llevando esto a inundar las casas y en consecuencia a que sea ordenada la evacuación de las mismas.

“Ese mismo domingo como a las 6 ó 7 de la noche llegó bomberos y nos hicieron desalojar, nos dieron un papel, pero nadie más se ha reportado, no han hecho ningún tipo de visita s, no se han manifestado ni Gestión del Riesgo, ni Corpocaldas, nadie, nos dijeron que con ese papel podíamos ir a Cruz Roja a mirar las ayudas, resulta que yo llamé y no han hecho ninguna clase de reporte”, explicó Jeny Alejandra Castañeda Jiménez, damnificada.

En el lugar se encuentran ubicadas seis viviendas de doble servicio es decir que cerca de 12 familias se están alojando con el apoyo de sus conocidos, pero deben devolverse a diario para realizar sus labores del campo.

“En este momento estamos alojados donde familiares, pero están viajando todos los días hacia el centro de la ciudad y todos los días regresan porque son fincas, entonces la mayoría se están devolviendo para alimentar a sus animalitos y las demás personas como por ejemplo yo, estamos alojados en casas de familiares”, agregó la joven afectada.

Debido a esta situación y a la necesidad de que les sea confirmado cuál es el nivel de la afectación del terreno, si pueden volver o no a sus casas y en especial, cuáles y cuando les serán entregadas las ayudas para su manutención y arrendamiento, están pidiendo a las autoridades locales les informen y se pongan al frente de la situación para resolver sus dificultades.

Por su parte desde la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales señalan que es un predio ubicado en la entrada de una finca donde se han construido varias viviendas que ya fueron evaluados por ingenieros que indican que no hay riesgo de colapso de estas, sin embargo si hay peligro en la ladera debido al agua que se acumula por las lluvias que no cesan.

“La principal afectación que se presentó allí fue sobre una carretera de ingreso a la finca, nosotros tenemos una visita programada con la Secretaría de Obras y Corpocaldas para evaluar qué acciones podríamos tomar, además a las familias se les dio una orden de evacuación teniendo en cuenta la situación que se presentó el fin de semana y se les asignó el auxilio de arrendamiento”, indicó Alexa Morales Correa, directora de la UGR de Manizales.

Las familias afectadas quedan atentas a los resultados de la evaluación e indicaciones de las entidades de la administración, para reclamar los subsidios que ya están necesitando para alojarse mientras les dan la orden de regresar o definitivamente tomar otras medidas frente a sus viviendas.

