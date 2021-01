Productores de papa en alerta por heladas en Norte de Santander

El Ministerio de Agricultura lanzó una alerta a los productores de papa del país para que tomen medidas frente a la temporada de heladas de principio de año, desarrollando acciones y estrategias técnicas en sus proyectos productivos para hacer frente a este descenso de las temperaturas.

"Evitar la siembra de cultivos sensibles a la baja de temperaturas y que los mismos campesinos conocen, reducir la actividad de laboreo para evitar la pérdida de la humedad en el suelo y sembrar en lotes donde se asegure el recurso hídrico para facilitar el riego", recomienda Wilmar Arévalo, Secretario de Agricultura de Norte de Santander.

Por su parte, en los diferentes municipios productores de papa, hacen un llamado al Gobierno Nacional para que no los afecte económicamente como ya ha sucedido. "No quiere decir que, por las afectaciones de la papa, tomen la determinación de que haya más importaciones, esa no es la solución, de que, porque se perdió la papa, entonces el gobierno diga que vamos a traer papa de otro lado, esa no es la alternativa", resalta Nelson Martínez, alcalde de Silos.

En estos municipios se ha establecido un Comité de Gestión de Riesgos para iniciar con la caracterización de los campesinos afectados y poder trabajar de manera conjunta.