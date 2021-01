Alcaldía de Cartagena autoriza reapertura de 10 tramos de playas

Mediante decreto la Alcaldía autorizó la reapertura de 10 nuevos tramos de playas. Entre ellas se encuentran El Laguito, Castillogrande, El Cabrero, Marbella, Cholón, isla Múcura y la isla de Tintipán.

María Claudia Peñas, asesora de la Alcaldía para la reactivación económica, le explicó a Caracol Radio que, si bien estos balnearios ya cuentan con autorización por espacio técnico, no pueden abrir porque aún no tienen el protocolo aprobado.

“Estos tramos aún no están listos para ser abiertos toda vez que no tienen instalado su protocolo de bioseguridad. Digamos que el decreto lo que hace es enumerar los tramos que han sido autorizados hasta ahora por el Comité Local de Playas, pero en su articulado versa que si no tiene su protocolo de bioseguridad aplicado no pueden ser habilitados”, sostuvo Peñas.

La funcionaria informó que las playas de Isla Múcura y la Isla Tintipán ya cuentan con autorización para abrir sus puertas al público porque la misma comunidad instaló los módulos sociofamiliares y adaptaron sus restaurantes para tener un balneario bioseguro.

Estas son las playas que estarán próximas a su reapertura:

- Castillogrande tramo 1: con capacidad para 140 módulos sociofamiliares y un aforo de 840 usuarios.

- El Cabrero tramo 1: con capacidad para 75 módulos sociofamiliares y un aforo de 450 usuarios.

- El Cabrero tramo 2: con capacidad para 75 módulos sociofamiliares y un aforo de 450 usuarios.

- Marbella tramo 2: con capacidad para 74 módulos sociofamiliares y un aforo de 444 usuarios.

- Marbella tramo 3: con capacidad para 101 módulos sociofamiliares y un aforo 606 usuarios.

- Marbella tramo 4: con capacidad para 84 módulos sociofamiliares y un aforo de 504 usuarios.

- El Laguito: con capacidad para 63 módulos sociofamiliares y un aforo de 378 usuarios.

- Cholón: con capacidad para 19 módulos sociofamiliares y un aforo de 114 usuarios.

- Isla Múcura: con capacidad para 9 módulos sociofamiliares y un aforo de 198 usuarios.

- Isla Tintipán: con capacidad para 28 módulos sociofamiliares y un aforo de 352 usuarios.