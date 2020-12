25 de enero iniciará la alternancia en Armenia

La secretaria de educación de la ciudad, Luz Mery Bedoya, indicó que el 25 de enero se dará inicio al plan de alternancia que ya fue presentado al Ministerio de Educación. Señaló que se ha trabajado de la mano con los rectores para que el proceso sea exitoso.

Además, informó que cada institución educativa tiene su propio plan de alternancia dependiendo de la capacidad instalada, el número de estudiantes y el consentimiento de los padres de familia.



Por su parte el presidente del sindicato de educadores del Quindío, Héctor Elías Leal, reiteró que no se cuentan con las garantías suficientes para implementar la alternancia ya que el presupuesto que se requiere no es el pertinente. Aseguró que los elementos de protección no serán suficientes y que no se cuenta con la infraestructura idónea.

Desde la dependencia señalaron que los estudiantes y padres de familia recibirán inducción sobre el proceso y que las jornadas de clase no serán en horarios extendidos.