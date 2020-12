VIDEO: Fiestas clandestinas a la orden del día /

Unibares en Santander presentó una denuncia frente al aumento descontrolado de las fiestas clandestinas en el área metropolitana de Bucaramanga tras la decisión de cerrar los bares a las 10 de la noche.

René Rincón, miembro del gremio, indicó que cuando llega la hora de cerrar los bares formales, la gente decide hacer convocatorias por redes sociales e ir a establecimientos clandestinos que sí tienen abierto y permiten el ingreso de decenas de personas para "seguir la rumba".

"Definitivamente no bastaron las advertencias a las autoridades locales ni al General García. No hay operativos, no hay nada. Al bar Copacabana en Ruitoque Bajo en Floridablanca y El Corcel en Girón los dejan hacer fiestas hasta la madrugada sin tapabocas, aglomeraciones y sin las mínimas medidas de bioseguridad", agregó.

Esto ha generado que los propietarios de bares y gastrobares generen pérdidas en esta, la temporada más alta del año.

Rincón dijo que la propuesta que darán a la Alcaldía es prohibir la circulación de vehículos particulares después de las 8 o 9 de la noche, que solo transiten los taxis y que los bares puedan prestar el servicio hasta después de la una de la madrugada.

"Gobernador, alcaldes ustedes dicen que el problema son los abres porque la gente toma y se accidenta entonces que la gente empiece a andar en taxi y beneficiamos a los dos gremios".