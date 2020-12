Cúcuta lamenta fallecimiento del médico Gustavo Salgar

Se trata del médico radiólogo Gustavo Salgar el cual luchaba contra el Coronavirus desde el principio de diciembre, y lamentablemente en las últimas horas sus pulmones no pudieron recuperarse de los efectos del virus.

El Galeno de 63 años, que durante décadas presto su servicio en la región en la Clínica San José, era reconocido como uno de los especialistas más importantes de Cúcuta y dio su diagnóstico a miles de pacientes que lo visitaban a diario en esa institución.

Salgar quién fue un fuerte hincha del Cúcuta Deportivo, hace algunos meses atrás había participado de una protesta por las medidas de contención del Gobierno Nacional con la pandemia, y lanzó fuertes críticas que fueron registradas por los medios digitales de Cúcuta.

"Tenemos todos los médicos que están cayendo en Bogotá, también los intensivistas y los enfermeros, y la epidemia que hay en La Parada en la zona de frontera por qué el gobierno no cerró la zona de frontera cuando debía hacerlo. El presidente Duque está más preocupado porque no quiebre Avianca, lo que nos quitaron de la salud se lo dieron a la empresa Avianca, entonces no sé para qué nos llaman héroes, ¿héroes de qué? de una ciudad que para la capital del país somos venezolanos, somos como el trasero de este país, las personas caen y no hay gobierno, a mí lo que me importa es que mis paisanos están cayendo y todos los colombianos estamos cayendo, en cuanto a mi hermano gracias a Dios ya está saliendo, nosotros no nos vamos a ir tan fácil porque somos nueve hermanos y seguiremos siendo los nueve, mi hermano no va a fallecer pero hemos visto que esto se está convirtiendo en un negocio, por cada uno que se muera de COVID-19 30 millones nos dan, esto nos llevó a lo peor, el que quiera hacer lo que se le dé la gana que llegue a Cúcuta pero mientras yo esté de pie no va a llegar ningún carbón a por de bajearme a mí", dijo el galeno.

Le puede interesar:“Alcaldía debe tres meses de salario a trabajadores de la salud”:Anthoc

Lamentablemente su pronóstico no se cumplió y él fue el primero en fallecer de sus 9 hermanos, mientras tanto su hermano Edgar Salgar quien es gastroenterólogo permanece aún en la Unidad de Cuidados Intensivos esperando una recuperación.

En total son 19 funcionarios del área de la salud que lamentablemente han perdido la vida en Norte de Santander producto del Coronavirus.