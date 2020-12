Incumplimiento de medidas en las afueras del aeropuerto Camilo Daza /

La llegada de la temporada festiva ha generado que más personas arriben a Norte de Santander desde diferentes regiones del país, aumentando el flujo de pasajeros en el aeropuerto Camilo Daza.

Esta situación ha sido evidenciada por los usuarios, los cuales están denunciando que muchos de los pasajeros no estarían cumpliendo al 100% las medidas establecidas.

Este fenómeno de igual forma también se estaría dando en los acompañantes y en las personas que reciben a los viajeros, realizando prácticas que no están permitidas en la época de pandemia.

"La cantidad de gente que está llegando al aeropuerto a acompañar a las personas que van a viajar y a las personas que llegan en los vuelos es demasiada, la aglomeración de personas se da porque traen niños, a veces son 10 personas para recibir tan sólo un viajero, traen papayeras, traen hasta perros, no guardan la distancia y mucha gente hemos visto sin tapabocas, a veces traen los niños y no le colocan los tapabocas. Yo recuerdo que las medidas fueron muy claras para dar la apertura del vuelo piloto entre Bucaramanga y Cúcuta, hay una señora de la alcaldía encargada de la bioseguridad y a ella le toca todo el día estar corra y corra entre cada vuelo diciéndole a las personas que usan los elementos y la gente no hace caso", dijo el usuario.

Reiteró que se el problema radica es a las afueras de la terminal porque adentro los funcionarios si hacen cumplir todas las normas, pidiendo que se aumente el personal en esos puntos en donde las personas estarían incumpliendo.