Concejo de Cartagena solicita cifras reales en los contagios por COVID-19

En el desarrollo de la sesión extraordinaria, el concejal del partido Conservador, Rodrigo Reyes Pereira, mostró a la plenaria documentos en los que se puede analizar que residentes del Distrito, que se practicaron la prueba de la COVID-19 en Cartagena y cuyos resultados fueron positivos, aparecen en las estadísticas de otros municipios del departamento de Bolívar, por tal motivo anunció que anexará estas pruebas en la ampliación de una denuncia penal que ya varios concejales han presentado contra el Departamento Administrativo de Salud Distrital - DADIS.

“En días pasados nosotros presentamos una denuncia Penal por los delitos de: Homicidio por Omisión Impropia y Prevaricato por Omisión contra el Dadis, por las muertes maternas y las muertes por Dengue; porque los recursos no se han ejecutados de la mejor manera y esto conllevó a que existan más muertos. Hoy se solicitó una ampliación de dicha denuncia, porque las cifras de COVID-19, que se están reportando no son las reales y tenemos las evidencias de que algunos ciudadanos que han salido con reportes positivos en Cartagena, se están reportando a otros municipios del departamento de Bolívar, cuando en realidad viven en la ciudad de Cartagena. Esto nos preocupa mucho, porque hace que los cartageneros no tengamos las cifras reales y no tomemos las medidas de acuerdo a estas cifras”, dijo Reyes

De igual manera, el concejal Oscar Marín Villalba del artido Conservador, dio a conocer con gran preocupación una situación que se presentó los días lunes 14 y martes 15 de diciembre, en el coliseo de Voleibol Norton Madrid, donde el director de Espacio Público y Movilidad del distrito, Ausberto Coneo, no presentó ninguna medida de restricción, control y orden en la entrega de 3.600 ayudas proporcionadas por la Unidad de Gestión del Riesgo para atender a la población de vendedores ambulantes censadas en el distrito.

“No es posible que con la nueva escalada del COVID-19 en Cartagena, el distrito exponga a más de 2.000 vendedores informales de forma irresponsable sin ningún tipo de cuidados y control teniendo las lista de las personas y organizaciones a la mano. Este es un reflejo más de la fallas logísticas de esta administración". expresó el concejal.