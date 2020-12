Denuncian a congresista de Risaralda por pedir presuntos pagos a EPS

El abogado Lombana, en su denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia, asegura que el representante a la Cámara Juan Carlos Reinales habría generado presiones indebidas contra el gerente general de la EPS Asmet Salud, Gustavo Bolívar, en un encuentro que se realizó en una cafetería del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá y, tras una grabación que se reveló hace unas horas, se escucha al representante hablar de un cobro de cartera y una supuesta comisión de la que, al parecer, se trataría de un presunto rédito que estaría buscando el congresista.

"El congresista no puede llamar a un particular gerente de una EPS a pedirle una cita y llegarle a un aeropuerto a hablarle de que le de unos 'contraticos' y una comisión, pero decir ahora que se refería a la Comisión Séptima... Un congresista no puede ir donde un particular, hacerle solicitudes en privado y después hacerle debates en público", señaló el abogado Jaime Lombana.

Además, aseguró el denunciante que suministraron pruebas y evidencias físicas como conversaciones de WhatsApp, donde presuntamente el congresista por Risaralda pregunta por el proceso de los supuestos contratos.

"Hay chats de WhatsApp del señor Reinales preguntándole en qué van los contratos y hay otras pruebas que demuestran una verdadera presión, por lo que mi representado estaba desesperado por la presión del congresista y por eso se presentó la denuncia", explicó Lombana.

Entre tanto el representante a la Cámara por el partido Liberal Juan Carlos Reinales, se pronunció hace pocos minutos para rechazar dichas acusaciones e indicó que todo se trataría de una persecución en su contra ya que según el congresista, él es el único que se ha atrevido a tocar temas álgidos como es la situación de las EPS y las carteras que adeudan a los hospitales públicos.

"Es absolutamente descontextualizado y falso lo que se está diciendo, categóricamente lo digo, el audio fue manipulado y él lo está malinterpretando. Claro que yo sí hablo de contratos pero me refiero a los contratos que Asmet Salud tiene con el Hospital San Jorge y que solicitamos que los recupere porque se los quitó. Alrededor de eso giró la conversación y a eso es a lo que me refiero", aseguró Reinales.

Finalmente ese diálogo que sostuvieron con nuestra cadena aliada W Radio, se subió de tono y el presente a la Cámara le exigía respeto al abogado Jaime Lombana, mientras el denunciante le decía que no fuese corrupto.

Lo cierto es que la denuncia que fue presentada por el abogado Jaime Lombana ya cursa en la Corte Suprema de Justicia, pero deberá esperar su trámite hasta el próximo año debido al proceso de vacancia judicial. Después de este periodo, se determinará si las acusaciones en contra de Reinales y otros dos congresistas surte efecto y se inicia una investigación a los señalados.