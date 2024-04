El evento de la Alcaldía no tiene relación con La Cuadra: exdirectora María García

Pereira

La Alcaldía de Pereira anunció hace unos días que volvía La Cuadra, evento cultural y artístico de gran trayectoria y tradición que se realizó durante 20 años los primeros jueves de cada mes, y que ahora regresaría a la ciudad para realizarse en la Calle del Encuentro con la misma periodicidad mensual.

Sin embargo, desde el sector cultural diferentes líderes, gestores e incluso desde el comité organizador, expresaron que no era cierto que este espacio cultural regresara y pidieron a la administración no utilizar el nombre de manera inadecuada.

De hecho, María García Isaza, gestora cultural de Pereira y quien fue directora de La Cuadra durante varios años, manifestó que el espacio ya finalizó su ciclo con el último evento en el año 2020 y que no es correcto que el nombre esté siento utilizado por la Alcaldía de Pereira para generar una falsa expectativa sobre una actividad cultural que nada tiene que ver con La Cuadra.

Play/Pause María García Isaza - gestora cultural y exdirectora de La Cuadra 00:54 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1714129624044/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

García recordó que una situación similar ya se había registrado en la Alcaldía pasada y precisó que este proceso cultural ya llegó a su final. Invitó a la administración a vincular a los artistas, espacios y propuestas que hay entorno a la Calle del Encuentro a esta nueva propuesta de promoción de arte y cultura en Pereira.

Play/Pause María García Isaza - gestora cultural y exdirectora de La Cuadra 00:57 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1714129624438/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Desde la cuenta de Instagram de @lacuadratalleres, publicaron un comunicado expresando: “Con relación al evento publicitado por la Alcaldía cone título de ‘Regresa La Cuadra’, hacemos la siguiente aclaración:

Celebramos que en la ciudad se promuevan más eventos culturales tan grandes y tan queridos, como lo fue ‘La Cuadra, Talleres Abiertos’. De ahí a generar una falsa expectativa en quienes siguieron decerca nuestro proyecto, es algo que rechazamos y desmentimos categóricamente.

Dejamos claro, una vez más, y como lo hemos afirmado siempre, que nuestra actividad conocida tradicionalmente como “La Cuadra, Talleres Abiertos”, no regresa”.

Si bien los gestores culturales, fundadores y organizadores celebran la iniciativa de generar espacios abiertos para disfrutar del arte en la ciudad, la petición es no utilizar el nombre de un evento tradicional que ya no existe en su esencia ni actividades y, por el contrario, generar una propuesta con otros nombres y vinculando representantes del sector de manera amplia.