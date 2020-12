Alertan sobre falsa convocatoria laboral para construcción del Metro de la 80

La Alcaldía de Medellín, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano, aclaró que la oferta laboral que circula a través de redes sociales para, supuestamente, trabajar en la construcción del Metro de la 80 es falsa.

Al parecer, personas inescrupulosas se estarían haciendo pasar por funcionarios para realizar llamadas y enviar correos electrónicos, con el fin de pedir dinero para exámenes y certificados del supuesto proceso de selección.

“La EDU no está desarrollando ningún proceso de selección o contratación para profesionales o trabajadores del sector de la construcción en el proyecto del Metro de la 80. Alertamos a la ciudadanía de todas las regiones para que no caigan en esta práctica fraudulenta”, explicó Wilder Echavarría, gerente de la EDU.

El funcionario añadió que la entidad está recopilando la información sobre casos puntuales denunciados por algunas víctimas que, incluso son de otras regiones del país, para que las autoridades inicien la investigación correspondiente.

La Alcaldía de Medellín también aclaró que ninguna de sus dependencias realiza convocatorias laborales o procesos de selección con un pago de por medio y recomendó visitar sitios oficiales para recibir información veraz.