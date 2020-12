¿Por qué el toque de queda en Medellín inicia a la media noche?

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le respondió a Caracol Radio, el porqué la medida de toque de queda durante los días de celebración de Navidad y Año Nuevo, iniciara a la media noche, según el mandatario la decisión se tomó a partir de esa hora debido a que tradicionalmente en la ciudad inician el traslado de personas a otros hogares:

“Lo primero es que hay que saber cómo funciona una Navidad en un barrio en Medellín, yo crecí en el Tricentenario y sé cómo es la Navidad en los barrios de Medellín, hasta las 12 de la noche uno está en la casa con la familia y luego sale a la calle después de las 12 de la noche. ¿Y qué pasa en ese momento? todo el mundo empieza a darse el año nuevo y empieza a abrazarse con todos los vecinos. Ahí es donde está el riesgo epidemiológico más grande. Usted manténgase con su propia familia, haga su año nuevo, hagas una vida con su propia familia, pero no se mezcle con otras familias, que es lo que suele ocurrir después de las 12 de la noche” afirmó Quintero

Lea también:

El mandatario aclaró que aunque no habrá restricciones para las reuniones internas en las casas, la recomendación es no visitar familiares, no compartir copas y no dar abrazos a vecinos.

“Medellín de forma particular es una ciudad de muy baja seroprevalencia, es decir, muy pocos contagios comparados con el total de la población, según el último estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud, por lo que es una ciudad que podría tener un gran rebrote. ¿Por qué? porque tienen muchas personas que se podrían contagiar de un solo golpe y eso es lo que no queremos que pase en Navidad”, agregó el mandatario