Fallo en primera instancia permite a diputado Duarte continuar en su curul

José Luis Duarte Gómez quien fue elegido como diputado de Norte de Santander por el período 2020-2023, estará en la corporación por ahora al recibir en las últimas horas un resultado positivo en una demanda que cursaba contra su elección.

Duarte Gómez quien representa al partido Cambio Radical buscaba ser destituido con Pérdida de investidura, argumentando que él no podía ser elegido al haber sido su hijo José Luis Duarte Contreras Secretario de Tránsito de Cúcuta hasta el 8 de enero del 2019.

El Tribunal Administrativo en Norte de Santander fallo en primera instancia esta demanda a favor del diputado, indicando que a pesar del parentesco entre los dos funcionarios no sería una causante de inhabilidad al no ser Cúcuta no hace parte de la entidad departamental propiamente dicha.

Se está a la espera si el demandante hará una apelación a esta decisión en primera instancia y será el Consejo de Estado en una segunda instancia la entidad encargada de confirmar si el diputado continuará en su cargo, o por el contrario debería perder su investidura.

El diputado quien será el próximo presidente de la Asamblea Departamental durante el 2021, fue elegido por tercera vez como diputado representando las dos primeras veces al extinto Partido Opción Ciudadana.