Aumenta número de personas sin cobrar ingreso solidario en Nte de Santander

Contrario a lo que se vive en otras regiones del país en donde se pide el aumento de los beneficios que ha entregado el Gobierno Nacional para ayudar a las comunidades por la pandemia, en Norte de Santander se ha incrementado es el número de personas pero que no han cobrado este beneficio.

El ingreso solidario que se amplió en su pago hasta el 2021 fue asignado a las comunidades más vulnerables, pero en el oriente del país muchos no se han acercado a los puntos a hacer efectivo este desembolso.

Emperatriz Misse Millan Directora del programa de Prosperidad Social en el departamento, le dijo a Caracol Radio que en esta región de frontera se da una condición especial al ser muchos habitantes personas que poseen doble nacionalidad.

"En este momento tenemos en el departamento de Norte de Santander 12.746 personas que no se han presentado a hacer ningún cobro del ingreso solidario, en este momento con los 40 enlaces en el departamento estamos haciendo nuevamente esta búsqueda de estas personas, para que a partir del 21 de diciembre que empiezan estos pagos para aprovechen y vayan a cobrar, hemos venido llamando y hay mucha gente que ya no tiene registrado el número que nos dieron en el mes de agosto cuando hicimos la primera búsqueda, primero le pedimos a los beneficiarios del ingreso solidario que mantengan el número de celular y Segundo los que no han cobrado ni el primer giro que se presenten en el Banco Agrario o en el JJ Pita del departamento para poder acceder a este beneficio", dijo la funcionaria.

Reiteró el llamado a las personas para que puedan hacer estos cobros y no se vayan a reasignar los subsidios a otras regiones del país.