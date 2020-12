Acodrés respalda medidas restrictivas del consumo y venta de licor

El presidente nacional de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés, Guillermo Enrique Gómez, manifestó que entienden que las medidas que establecen las autoridades de restricción son de precaución ante la situación del COVID-19. Resaltó el trabajo en conjunto con las autoridades locales para que los establecimientos estén abiertos hasta las 12 de la noche fortaleciendo la dinámica económica del sector.

Destacó que este tipo de medidas no se critican por lo que consideran que son importantes para que no se desborden los casos y se genere un cierre del sector el cual no aguantarían.

Afirmó que el Quindío es uno de los departamentos que registró menos pérdidas con un 30% cuando el promedio nacional está en un 52%. Agregó que también fue fundamental el apoyo del Gobierno Nacional mediante los alivios económicos. El sector facturaba al año 9 billones de pesos y de esos se han perdido 6 billones lo que ha generado cierres de 48 mil establecimientos a nivel país.

En cuanto a la reactivación señaló que aunque ha sido un proceso lento tienen grandes expectativas con la temporada decembrina que permita recuperar empleos y reabrir establecimientos.

Le puede interesar:

Recordó que Salento fue pionero en la implementación del plan piloto de reapertura por lo que es importante el seguimiento de la reactivación en este municipio.