Intensos operativos en la zona centro de Ibagué

En operativos conjuntos entre la Policía Metropolitana, la dirección de espacio público y la secretaria de gobierno de Ibagué, se realizan acciones para garantizar la movilidad en la zona centro de la ciudad.

El secretario de gobierno de la capital tolimense Carlos Portela, manifestó que no se permitirán aglomeraciones que también pongan en riesgo la vida de la comunidad, además quienes no cuenten con un permiso para trabajar emitido por la alcaldía, no lo podrán hacer.

Lo que se busca es que ibaguereños y turistas puedan desarrollar sus compras de navidad y año nuevo de una manera tranquila, además se ha reforzado el pie de fuerza por parte de la Policía para evitar el hurto en la ciudad.