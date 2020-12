1.123 personas no han cobrado Familias en Acción y devolución del IVA

Hasta el 13 de diciembre es el plazo para que un total de 866 personas que no han cobrado el quinto pago de Familias en Acción, correspondiente a los incentivos en salud y educación, puedan ir a reclamarlos.

Adicionalmente, 257 personas no han pedido el dinero correspondiente a la quinta entrega de la Devolución del IVA, la cual vence el 21 de diciembre. Ambos incentivos tienen como único operador financiero Daviplata y para aquellos que reciben por giro, deben ir a Efecty. Algunos de los usuarios cuyas cédulas terminan en 1 y 2 pueden cobrar su giro en Centro de Recaudo y Pago de Davivienda o en los puntos Reval.

Edgar Arrieta Caraballo, enlace Distrital de Familias en Acción Cartagena, dijo que se han designado seis personas del equipo de Bienestar Comunitario para llamar a cada uno de los beneficiarios que no cobraron durante el tiempo determinado, para conocer las razones por las cuales no han retirado su pago, motivarlos a cobrar y prevenirlos de posibles sanciones o suspensiones a causa del no cobro.

Hay que anotar que una de las causantes de suspensión y retiro del programa Familias en Acción es cuando se deja de cobrar durante tres periodos consecutivos el incentivo.

Los pagos de esta quinta entrega de Familias en Acción Cartagena empezaron la primera semana de noviembre y terminan el 13 de diciembre, con una cobertura de 34.188 personas entre las que se distribuirán $9.522.503.073.

El pago de la Devolución del IVA empezó el 24 de noviembre y termina el 21 de diciembre, en total en la ciudad hay 5.452 beneficiarios de la Devolución del IVA que reciben aproximadamente $437.346.000.

Los interesados en conocer los nombres de las personas que no han cobrado sus incentivos en Familias en Acción pueden seguir el enlace: https://familias.cartagena.gov.co/images/Documentos/nohancobrado_quinto_pago.pdf

Y el enlace con los nombres de las personas que no han cobrado la Devolución del IVA del presente periodo es: https://familias.cartagena.gov.co/images/Documentos/Nocobro_iva_fami_accion.pdf