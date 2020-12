Directivas del AeroMatecaña piden a Opam cumplir con obras de mitigación

Las fuertes lluvias de los últimos meses han generado el movimiento de masas en el talud norte del aeropuerto de Pereira, generando que haya deslizamientos de tierra que han puesto en riesgo la vida de los habitantes del barrio Matecaña.

Por eso, el gerente del aeródromo, Francisco Valencia, le está pidiendo al operador portuario OPAM que realice obras de mitigación para dar estabilidad en la zona debido a que es una de las responsabilidades adquiridas en el contrato de alianza público - privada.

"El talud norte que limita con el barrio Matecaña tiene unos diseños aprobados por interventoría para la construcción de un muro de contención de 250 metros lineales, cuatro metros de altura y 20 cm de espesor que brindaría la estabilidad que se requiere en ese tramo para salvaguardar esas viviendas y las familias que viven con la preocupación de algunos desprendimientos que se dan de manera superficial en ese talud", explicó Valencia.

Pese a que este llamado lo están haciendo las directivas del Aeropuerto Internacional Matecaña desde hace varios meses, el OPAM ha hecho caso omiso y el riesgo sigue latente.

"Es una responsabilidad que ellos tienen y que a mí me preocupa como supervisor de todo lo relacionado con el aeropuerto; por eso he encendido las alarmas y ya he ejercido todas las acciones de apremio que me entrega el contrato", señaló Valencia.

Caracol Radio se comunicó con el gerente del Operador Portuario Aeropuerto Matecaña, Carlos Cuello, quien aseguró que no es el vocero autorizado para dar declaraciones; por lo tanto, esta casa radial está a la espera de una respuesta por parte del representante legal de OPAM, Jorge González. Sin embargo, no ha habido ningún pronunciamiento de dicha entidad.