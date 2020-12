Luto en Venecia por muerte de reconocido concejal

Por complicaciones derivadas del COVID-19 en las últimas horas murió el Sargento Mayor (r) del Ejército Nacional, Jesús Restrepo, también concejal del municipio de Venecia.

La muerte del señor Jesús ha motivado cientos de mensajes de lamento, entre esos el del Alcalde de ese municipio, Oscar Sánchez, quien en una emotiva carta recordó los años de amistad con el concejal y el legado que deja tanto para el municipio como para su familia.

“Fue mi compañero de bancada en el Concejo (2009-2011), cuando me estrenaba apenas en el escenario político local. Me lo había presentado mi abuelo “Mitá” unos años atrás en Bolombolo. La confianza creció tanto que junto con su esposa me hospedaron muchas veces en su casa para que yo no tuviera que viajar tarde de la noche, en moto, hacia Medellín o Bolombolo, luego de las sesiones”, se lee en un aparte de la carta escrita por el mandatario local.

Recuerda el Alcalde que don Jesús nunca más volvió a vestir su uniforme militar con el argumento de que el mismo hacia parte de sus mejores recuerdos.

“Muchas veces me mostró sus decenas de medallas y condecoraciones del Ejército Nacional. Algún día le propuse que se uniformara para un cumpleaños de Venecia, pero su uniforme militar lo dejó entre sus mejores recuerdos”, añade la comunicación.

Una de las últimas actividades públicas de don Jesús fue el viernes, dos semanas atrás, cuando hizo parte de la comitiva que acompañó al Alcalde a una reunión con el viceministro de Agricultura.

“A don Jesús siempre se le escuchó con respeto en el Concejo por su rigor y templanza. Nunca se apartó de sus convicciones políticas, sociales y religiosas, y levantó una gran familia de mujeres ejemplares y hombres profesionales y honorables”, añade.