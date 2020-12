Lanzan SOS a Policía por patrullero que permanece cuadripléjico en Monguí

Jonatan Javier Amaya era patrullero de la Policía, se accidentó en el 2019 en inmediaciones del municipio de Duitama, quedando cuadripléjico, desde entonces necesita apoyo para todo.

“Es una persona que necesita apoyo continuo; tienen que cambiarle los pañales, darle de comer, La Fuerza Pública se olvidó de él”, cuenta Oswaldo Pérez, alcalde de Monguí.

La familia del patrullero, es de bajos recursos, aunque reciben ayuda de la comunidad, no es suficiente. “El interrogante es qué no volvió a percibir salario y no le han definido si hay pensión”.

Erika Amaya es la hermana de Jonatan, dice que solo dos veces la Policía se acercó hasta Monguí, le llevó dos mercados y de ahí no volvió recibir ayuda de la institución castrense.

“Nosotros hablamos con los abogados sobre la pensión, le hemos dicho a la policía, pero no nos contesta nada. No come por sí solo, él no tiene todavía su conciencia. Habla, pero no es consciente de las cosas que dice”, narra Erika.

Jonathan Javier Amaya duró seis años en la Policía y para que le presenten los servicios médicos, la familia tiene que acudir a las acciones de tutela.

“Hemos pasado tutelas para pañales, medicamentos, terapias, sus citas médicas y todo es una rogadera en la Policía”, explica.

La familia y las autoridades en Monguí lanzaron un S.O.S a la Policía Nacional para que revisen el caso, si hay algún ente privado o una ONG que pueda apoyar al uniformado.