Cúcuta aplica protocolos funerarios de la pandemia

El sector funerario informo parámetros de los protocolos para atender los casos de fallecimiento cuando existe sospecha o confirmación de COVID 19 en los sitios de residencia.

El protocolo aplicado en Cúcuta señala que una vez se reporta a la IPS y la secretaria de salud, para iniciar el proceso que puede tardar entre 4 a 8 horas, demoras que han generado dificultades con los familiares.

Bertha Marina Leal, representante sector dijo a Caracol Radio, “cuando está definido como sospechoso, probable, confirmado, nosotros sabemos que tenemos que acatar y dar cumplimiento, desde el momento que se asiste, va directo a la carroza, al destino final preferiblemente al servicio de cremación”

Desde que inicio la pandemia los traslados de cuerpos fallecidos por COVID 19, se rige bajo los parámetros del ministerio de salud, el cual es muy claro en todos los protocolos establecidos de Bioseguridad.

La vocera añadió “Todo el sector funerario queda esperando que asista la EPS y se active la ruta, se informa a la secretaria de salud, al Call center de COVID, se informa el reporte de la familia”

Señalo que no ha sido fácil de aplicar el protocolo, pero que las funerarias no pueden realizar nada hasta que no se autorice por parte de las autoridades tardando varias horas los procedimientos cuando la persona muerte en casa por coronavirus.