En Cúcuta denuncian paso masivo de venezolanos por trochas

La llegada de fin de año 2020 y la ampliación del cierre de los puentes internacionales con Venezuela hasta el 16 de enero por parte del Gobierno Nacional, ha generado que los habitantes en el vecino país busquen los pasos ilegales para llegar a Colombia.

La radiografía de este fenómeno la han hecho los pobladores contiguos a la línea fronteriza, los cuales han evidenciado como el flujo de venezolanos ha aumentado en gran cantidad siendo ríos de personas buscando llegar a Cúcuta.

Alberto Ángulo quien reside en uno de los conjuntos residenciales en el sector del anillo vial en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que lo que más preocupa es la inseguridad y la falta de medidas de bioseguridad de los migrantes.

Le puede interesar:Extensión en el cierre de frontera generará aumento de éxodo de caminantes

"Estamos muy preocupados por esta situación porque al no estar abiertos los puentes estas personas se van a las trochas, es tanta las personas que están pasando que las empresas de taxis no sé si legal o ilegalmente han hecho paraderos a las salidas de las trochas para llevar a estas personas, también hemos sido víctimas de la inseguridad porque a un vecino le robaron la motocicleta y los asaltantes salieron corriendo con esta para las trochas, y para completar estas personas llegan sin tapabocas porque no existe ningún control sanitario en estos lugares“, dijo el habitante.

Reiteró que ya se tenía el fenómeno con los migrantes que huyen de Venezuela, pero ahora se le suman las personas que vienen a Cúcuta a visitar a familiares o a dedicarse a ventas ambulantes, por lo que hizo el llamado a las autoridades para controlar esta situación.