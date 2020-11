Supertransporte impone sanción a Velotax

Una serie de sanciones emitió la Superintendencia de Transporte contra la cooperativa de transporte Velotax las cuales tienen un monto superior a los 170 millones de pesos.

Las sanciones están relacionadas por infringir el Estatuto del Consumidor, al constatar que los usuarios no estaban recibiendo servicios de calidad e idoneidad, y a ser informados de manera veraz y oportuna y a los que tienen derecho además por no realizar la devolución de hasta el 85% del dinero recaudado en fondos de reposición a los titulares de estos recursos; y por no suministrar la información requerida por la SuperTransporte en su momento.

La Superintendencia de Transporte luego de dos meses de investigación y de recibir quejas y denuncias sobre varios aspectos relacionados con la Cooperativa de Transportes Velotax Limitada.

En la investigación se pudo observar la reiterada conducta de Velotax Limitada, de recoger pasajeros en la vía, y estacionar en lugares estratégicos en donde esperan por varios minutos hasta lograr llenar el cupo del bus o alcanzar una gran capacidad, lo cual pone en riesgo la seguridad de los usuarios que contrataron el servicio con todas las formalidades legales, exponiéndolos a posibles hurtos y retrasando su llegada a los lugares de destino. Aunado a ello, se presentaron eventos en donde los conductores dejaron a los usuarios en la carretera a su suerte, sin conducirlos al lugar por el cual ellos pagaron.

De otro lado, el ente de control adelantó una investigación por incumplimiento en la devolución a los asociados de los recursos recaudados a través del fondo de reposición contrariando la disposición del Gobierno Nacional de devolver hasta el 85 por ciento de los recursos para mitigar la crisis generada por la pandemia del COVID 19.

Al respecto, se recibieron reiteradas quejas de propietarios de vehículos de servicio público, manifestando que varias empresas, entre ellas la Cooperativa de Transportes Velotax Limitada, hacía caso omiso a sus solicitudes de devolución de dineros del fondo de reposición. En dichas quejas se manifestó que presuntamente se estaban haciendo descuentos o cruce de cuentas para poder acceder a la devolución de estos dineros, situación que está intrínsecamente ligada a la no devolución del 85% de los dineros correspondientes al fondo de reposición.

Finalmente el ente de control consideró que algunas quejas relacionadas con los presupuestos de ineficacia donde el máximo órgano de control habría tomado decisiones sin cumplir con los parámetros de legalidad se conceptuó que en algunos casos operó la prescripción al transcurrir el tiempo permitido para presentar la controversia y otras están en proceso de discusión de la jurisdicción ordinaria.

Contra estas sanciones proceso el recurso de reposición con subsidio de apelación.