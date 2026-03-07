Celulares, sim cards y otros elementos caen en operativo contra la extorsión carcelaria en Ibagué

Ibagué

El Gaula de la Policía adelantó un allanamiento y registro al interior del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, COIBA de Picaleña, procedimiento que centró en las celdas ubicadas en el bloque 2 del patio 18, desde donde se estarían haciendo llamadas de carácter extorsivo afectando la tranquilidad de habitantes del Tolima y otras regiones del país.

Durante el procedimiento apoyado por las autoridades carcelaria, se logró la incautación de 36 teléfonos celulares, 47 tarjetas Sim Carsd, un módem de internet, un lector USB, 3 cuadernos con anotaciones de interés investigativo, 29 armas cortopunzantes artesanales y 2 grameras.

Los miembros de la institución ubicaron en las celdas caletas sofisticadas, utilizadas para ocultar los dispositivos móviles, los cuales presuntamente eran empleados para dinamizar actividades delictivas, principalmente llamadas extorsivas dirigidas a ciudadanos no solo en la ciudad de Ibagué, sino también en diferentes municipios del departamento del Tolima y otras regiones.

“Es importante destacar que, en lo corrido del año, se ha registrado una reducción significativa en las denuncias por extorsión, alcanzando una disminución del 15%. Este resultado obedece a la contundencia de las acciones adelantadas por las autoridades, así como a los operativos permanentes que se realizan al interior de los centros carcelarios”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según las primeras verificaciones adelantadas por parte de las autoridades, varios de estos equipos celulares eran utilizados para realizar extorsiones desde centros carcelarios, una modalidad delictiva que afecta a comerciantes, empresarios y ciudadanos, generando temor e intimidación mediante llamadas y mensajes en los que los delincuentes exigen dinero a cambio de no atentar contra la integridad de las víctimas o sus familias.

“Estas intervenciones implican que a los delincuentes les resultará cada vez más difícil ingresar teléfonos celulares a las cárceles, lo que limita la comisión de este delito desde los centros de reclusión. De esta manera, se busca brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía, evitando que las personas continúen siendo víctimas del acecho de estos delincuentes mediante llamadas o mensajes extorsivos”, puntualizó el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.