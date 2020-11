Hoy inicia la restricción de motos y la ley seca en Armenia

Los desórdenes de años anteriores han llevado a apoyar la decisión de la administración municipal. Motociclistas en desacuerdo.

Con ocasión a la denominada bienvenida de navidad y fin de año, momento donde se presentan caravanas y desórdenes, la administración municipal adoptó una serie de medidas, entre ellas la restricción a la circulación de motocicletas luego de las 8:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana del 1 de diciembre, así mismo la ‘ley seca’ en el mismo periodo horario.

En tal sentido, Esteban Valencia, empresario del sector de bares discotecas y establecimientos nocturnos en Armenia, apoyó la medida al señalar que años atrás se han presentado desórdenes y desmanes, por lo que sería ideal controlar la situación y evitar desmanes.

“Al tratarse de un lunes, el gremio no será afectado puesto que este día no se abre, digamos yo por costumbre no lo hago. Además, el primer día de diciembre no se acostumbra abrir, debido a que hace dos años por el sector de la avenida Bolívar nos dañaron varios carros de clientes”, dijo Valencia.

De otro lado, aseguró que se hace necesario controlar la situación, ante el elevado número de casos de Covid 19 que se presentan en la ciudad y el país, donde conviene continuar contrarrestando todo asomo de aglomeraciones y hechos donde se pueda propagar el virus.

Entretanto, los motociclistas en la ciudad mostraron su desacuerdo, al señalar que la medida genera enormes inconvenientes para quienes usan este vehículo como medio de transporte.

Así lo señaló Gustavo Santos, líder de los motociclistas en Armenia, al revelar que este decreto paradójicamente sólo impacta a quienes no están en las denominadas alboradas. Agregó que la medida no es efectiva porque antes o después del horario de restricción, se pueden realizar las caravanas y la alteración de orden público.

La medida contempla algunas excepciones para personal de seguridad y de salud, fuerzas armadas y quienes acrediten una actividad laboral.