Se entregó y pidió disculpas conductor que arrolló a 2 ciclistas en La Ceja

Ante la Policía del municipio de Rionegro se entregó el conductor que arrolló a dos ciclistas en vías del municipio de La Ceja, afirmando que no se dio cuenta de lo que había pasado ya que iba afanado por una emergencia familiar.

“Pido disculpas a todo el gremio de ciclistas. No fue mi intención agredirlos, venía preocupado porque tenía un familiar muy grave en el hospital, entonces no me percaté, yo no me di cuento, solo sentí un golpecito, seguí y no me di cuenta”, dijo el conductor.

Añadió inclusive que de haberse dado cuenta cuando embistió a los ciclistas, los habría auxiliado.

“Me hubiera dado cuenta hubiese parado y los habría auxiliado, pero si hubiera visto lo que pasó, pero no me di cuenta”, añadió.

El responsable quedó a disposición de las autoridades para que responda por los delitos que a bien tenga imputar un fiscal.

Recordemos que la grabación, en donde se ve cuando los ciclistas fueron embestidos, fue publicada en Twitter por el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, quien calificó esta acción como inaudita y llamó al conductor salvaje.

Los biciusuarios fueron traslados a la clínica Somer de Rionegro por miembros de la Policía de Transito y Transporte y están fuera de peligro.