"No le tenemos miedo a la verdad": presidente Duque a Mancuso

El presidente de Colombia, Iván Duque, enfatizó en decir que mientras sea el mandatario no permitirá que personas como este exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sean cobijadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El mandatario señaló que su Gobierno no le tiene miedo a la verdad y dijo, refiriéndose a Salvatore, que no traten de jugar por debajo de la mesa para acogerse a esta instancia. Sin ningún tipo de sanción carcelaria y de beneficio de no extradición.

La respuesta se produjo luego que, desde Estados Unidos, Mancuso aseguró que el presidente Duque le teme a la verdad, y presiona a la justicia en beneficio de su mentor y jefe político.

Duque afirmó que ninguno de los jefes exparamilitares tiene fundamentos para entrar a la JEP, pues tienen asuntos pendientes con la justicia colombiana por crímenes de lesa humanidad, por lo que “tienen que venir acá y pagar por esos delitos”.