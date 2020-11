Miércoles 25 de noviembre, las noticias de Armenia y Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El Ministerio de Salud reportó 126 casos nuevos de COVID-19 en el Quindío. Ya son 15.726 los confirmados con el virus. Se registraron 6 muertes de personas entre los 57 a 92 años de edad con comorbilidades de hipertensión, hipotiroidismo, cáncer, enfermedad renal e hipotiroidismo.

Por su parte la secretaría de salud del Quindío reportó 172 casos de coronavirus y 10 fallecidos. La cifra llegó a 16.530.

Autoridades en el Quindío realizaron 16 diligencias de allanamiento y registro logrando la captura de varias personas y la incautación de aproximadamente 300 gramos de marihuana y 30 dosis de cocaína.

Las capturas se materializaron en el municipio de Circasia de las cuales 16 fueron por orden judicial, entre las que se destaca la de alias “Toño” o “Manicortico” quien asumía actualmente como líder de esta organización y quien tiene vigentes cuatro órdenes de captura. Una captura más fue en flagrancia y se realizó la imputación de cargos a alias “Raúl” y “El Saya”, quienes se encuentran recluidos en centros carcelarios del país.

Este grupo delincuencial actualmente era el dinamizador del microtráfico y homicidio selectivo en este municipio en aras de consolidar una hegemonía criminal. Cabe recordar que la fase uno de esta operación se desarrolló el día 19 de diciembre de 2019 donde se capturaron 25 personas.

Estas personas están vinculadas en dos homicidios ocurridos en Circasia con arma de fuego. Uno de ellos ocurrió el 4 julio de 2020 donde falleció Andrea Estefanía López alias “Mateo”, quien pertenecía a la comunidad LGTBI y el otro hecho delictivo se presentó en el mes de septiembre de 2020,en donde fue ultimado Juan Camilo Nieto Ortiz alias “Camilo Ortiz”, así como también tres tentativas de homicidio entre ellas la de un menor de edad.

En cámaras de seguridad quedó registrado un hecho de intolerancia, donde un sujeto agrede con arma blanca a un perro que lo agrede en defensa de su dueño, quien había tenido un cruce de palabras con el agresor. El hecho se presentó al interior de un conjunto cerrado al norte de Armenia. El canino agredido se recupera de las heridas, mientras el dueño espera que las autoridades asuman el caso.

El próximo 15 de diciembre se realizará la audiencia de pacto de cumplimiento de acción popular interpuesta por ciudadanos a la administración municipal por no atender a tiempo las solicitudes de la comunidad en torno al problema de aguas negras en puerto espejo al sur de la ciudad.

De acuerdo con Rodrigo Ocampo presidente de la Junta de acción comunal del barrio Puerto Espejo, la vía que conduce desde la calle 50 a la manzana 36 del barrio presenta gran deterioro y afectaciones detrás del colegio ciudadela del sur por el taponamiento del tubo de aguas negras al que nunca le pusieron cuidado y tiempo después se dio el hundimiento en la vía. Es por esto que se interpuso una acción popular y el juzgado primero administrativo oral del circuito de Armenia citó a Empresas Públicas de Armenia, Alcalde de la ciudad, defensoría del pueblo y al curador urbano número 2 para conciliar sobre las pretensiones de la comunidad.

Habitantes del sector del relleno sanitario Villa Karina de Calarcá esperan reparaciones por afectaciones ambientales

Ante el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del Quindío que ordenó el cierre definitivo del relleno sanitario de Villa Karina en Calarcá, Fernando Muñoz, Habitante de la zona, manifestó que es muy importante la determinación porque respalda las reiteradas denuncias sobre las afectaciones ambientales que genera el relleno.

Agregó que han tenido que costear de los propios bolsillos de los habitantes los daños que se han generado a los largo de los años de esta problemática, por esto solicitan a las autoridades competentes que les brinde la reparación como por ejemplo con la intervención de una vía.

Sobre la decisión que según la CRQ deberá ser acatada por la empresa Multipropósito de Calarcá como medida al incumplimiento de la licencia ambiental otorgada el 28 de febrero de 2003 y modificada en el año 2004, el gerente de la entidad Juan Nicolás Álzate González señaló que es un fallo en primera instancia por eso interpondrá el recurso de apelación para establecer las razones por las que consideran que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio se cometieron infracciones a las normas.

El director de la CRQ, José Manuel Cortés, informó que la autoridad ambiental tiene estudios de capacidad de carga de tres o cuatro senderos de la montaña, además que la corporación con la Alcaldía de Salento en 2018 y 2019 ejecutó un proyecto donde hizo una valoración e inventario de los visitantes al Valle de Cocora, lo que servirá de insumo para este trabajo.

Para ello se consultará al tribunal cuál es el terreno sobre el cual se ordena hacer la intervención y el estudio de capacidad de carga. Una vez se tenga definida esta área, se empezará recolectar información secundaria.

Desde el programa Colombia Mayor, de la Secretaría de Desarrollo Social, informaron que aún hacen falta 277 adultos mayores beneficiarios de la Devolución del IVA por hacer efectivo el cobro, el cual debe realizarse lo antes posible para evitar ser suspendido de dicho beneficio. Los beneficiarios deben acercarse a los puntos Efecty, autorizados en Armenia.

Empresas Públicas de Armenia informó que adelantará labores de reposición de una macromedidora de 4 pulgadas, en el sector rural de Montenegro, la cual permitirá obtener egistros del consumo de los usuarios de esta zona, por lo tanto, hoy miércoles 25 de noviembre, a partir de las 7:00 a.m. y hasta las 2:00 p.m. se realizará la suspensión del servicio de acueducto para los siguientes usuarios: barrio Villa Yolanda, La Cecilia etapas 1, 2 y 3, Mercar S.A., urbanización Villa Italia, vereda Mesón, vereda Pantanillo. Así mismo, obedeciendo a la modificación en el trazado de las redes de acueducto en el sector del Hospital San Juan de Dios, generado por las obras que adelanta la empresa Amable en la zona.

A partir de las 07:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde, también se suspenderá el servicio de acueducto para los usuarios del Conjunto residencial Colina del Parque, El Nogal, La Campina, La Castellana, La Fogata, urbanización Tejares del Parque, sector Parque de la Vida y sector hospital San Juan de Dios.

El 90 % de los habitantes de calle identificados en la ciudad no son de Armenia, revelan desde la secretaría de desarrollo social. Fue la misma titular de la cartera de desarrollo social en Armenia quien reveló que tras un trabajo de campo, efectuado por parte de esta dependencia, se ha logrado iniciar una caracterización parcial de esta problemática.

Debate de espacio público en Armenia evidenció la problemática en el Centro Comercial del Café

El ponente del debate, el concejal Felipe Villamil, manifestó que recorrió el centro comercial y encontró varios locales cerrados lo que genera preocupación en cuanto conocer si están disponibles porque a simple vista se crea la percepción de que los locales no están funcionando. Además resaltó que las ventas no son las mejores y reconoció que aunque se trasladó Empresas Públicas de Armenia al lugar no es suficiente para atraer clientes.

Por su parte la representante de los vendedores del Centro Comercial, Jael Santos, se mostró preocupada ante la situación puesto que no sienten el apoyo de la administración en cuanto a alivios económicos por las dificultades para cancelar el arrendamiento. Agregó que no cuentan con un servicio de aseo por lo que las condiciones del centro comercial no son las mejores y eso se evidencia en las bajas ventas.

La gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Carolina Venencia Valencia, reconoció que el centro comercial tiene un enfoque social sin embargo, fue clara en que se deben cobrar los respectivos arrendamientos puesto que son fundamentales para el buen funcionamiento del lugar. Afirmó que la cartera del Centro Comercial para agosto era de 41 millones de pesos, en septiembre fue de 52 millones de pesos y octubre de 84 millones de pesos.

De 25 mil millones de pesos, solo cerca de 1300 han sido recuperados y reintegrados tras proceso judicial que se surte por el caso de valorización.

Así lo confirmó el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, quien señaló que se han recuperado esta suma por concepto de cobro de pólizas, sin embargo, aseguró que los condenados en el proceso no han efectuado el reintegro de los dineros a los que se comprometieron.

Más de 10 años ajusta la ciudad sin conciliar cuentas bancarias, situación que deja en aprietos los recursos municipales para inversión.

Para el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, la ciudad debe conciliar dichas cuentas a fin de conocer lo que se está pagando y lo que se debe, de lo contrario implica dificultades en materia presupuestal explicó el propio mandatario, esto genera una incertidumbre.

En cuanto a las quejas de los conductores respecto a la intermitencia en el servicio de los semáforos en la ciudad, Caracol Radio consultó al secretario de tránsito, Daniel Jaime Castaño, quien afirmó que producto de las condiciones climáticas y las tormentas eléctricas se generan las afectaciones. Señaló que cuentan con el personal idóneo para atender las emergencias y evitar los accidentes.

El secretario de tránsito, manifestó que hay más de 600 trámites represados en la dependencia por restricciones de pandemia y también restricción en contratación de personal. Ante la situación se viene implementando un plan de choque que permita descongestionar los procesos respecto a tarjetas de propiedad o licencias de tránsito. Se espera que con el pan de choque el mes de diciembre se normalice la atención de los usuarios porque actualmente hay disminución en la atención de usuarios.

En deportes, El director general del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, James Padilla García, presentará este miércoles ante el Concejo Municipal, el proyecto de la tasa prodeporte y recreación, con el que se busca fortalecer los programas deportivos de la capital quindiana a partir de 2021.

El gerente de Indeportes, Fernando Paneso Zuluaga y del alcalde de Quimbaya, Abelardo Castaño Marín, Ernesto Lucena Barrero, ministro del Deporte, inauguró en este municipio una cancha de fútbol sintética, un patinódromo y una pista de supercross y BMX, escenarios con los que el departamento se fortalece de cara a la versión número 22 de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales de 2023. El Quindío será sede de las competencias de manera conjunta con los departamentos de Risaralda y Caldas, lo que las convierte en un reto de grandes proporciones para el Eje Cafetero.

Con una expectativa de participación de 4.790 deportistas en todo el departamento, se adelanta la inscripción de los deportistas que participarán en los Juegos Intercolegiados Nacionales, en un proceso que lleva a cabo Indeportes Quindío con la participación de instituciones educativas, clubes, ligas, entrenadores, monitores y demás actores relacionados con el deporte en el ámbito escolar.