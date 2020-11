Perdimos todo: Empresarios quindianos afectados por el huracán IOTA

Juanita Ángel es propietaria del hotel cabañas agua dulce en Providencia, junto a su familia hace 40 años decidieron emprender en esta isla buscando un sustento económico rentable.

En diálogo con Caracol Radio relató que nunca imaginó un desastre natural que le arrebatará el trabajo de tantos años por eso realizó un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías que permitan iniciar nuevamente con sus emprendimientos. Fue clara que perdieron todo pues la isla quedó devastada y el hotel en ruinas.

Afirmó que las condiciones de la isla son complejas puesto que no hay servicios públicos, no tenían manera de comunicarse y todo por lo que tanto lucharon no hay manera de recuperarlo porque todo quedo destruido. Fue enfática en afirmar que el sustento de la familia era el negocio del hotel y allí mismo tenían una vivienda por eso consideran que es trágico. Además, ante la crisis económica generada por la pandemia.

Esperan que el Gobierno Nacional realmente brinde las ayudas oportunas para alivianar la situación y empezar de cero.