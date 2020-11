Empresarios de bares consideran improvisada medida de cerrar a medianoche

Ante el anuncio del Ministerio de Salud sobre que todos los bares que estén ubicados en municipios con alta o mediana afectación por COVID-19 deberán cerrar antes de la medianoche para evitar contagios en medio de las celebraciones de fin de año, los propietarios de establecimientos nocturnos rechazaron la medida ante la afectación económica que genera.

Precisamente el empresario del sector en Armenia, Esteban Valencia, indicó que es muy complejo que en medio de la reactivación económica se generen este tipo de medidas que altamente perjudican ya que la actividad de los bares no se podría realizar antes de la media noche puesto que no se tendría la rentabilidad económica respectiva. Considera que el Gobierno nacional no tiene la suficiente capacidad de controlar la implementación de protocolos de bioseguridad por lo que optan por este tipo de medidas.

Vale resaltar que los 12 municipios del departamento se encuentran en afectación moderada y alta por COVID-19 por lo que la medida aplicaría para todo el Quindío.