Fortalecen operación del programa Caribe Eficiente en Cartagena

Con el propósito de fortalecer operaciones en el Caribe, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, y la directora del Fondo FENOGE, Katharina Grosso, realizaron las visitas a varios beneficiarios del programa Caribe Eficiente en Cartagena, en un recorrido que pretende animar a las familias de los estratos 1 y 2 a vincularse y recibir $400.000 pesos como parte de pago para cambiar su nevera vieja por una nueva.

Los usuarios que se sumaron al programa ya empezaron a ver un alivio financiero de entre 25 y 35 mil pesos mensuales en sus facturas de energía eléctrica tras cambiar su anterior electrodoméstico por uno de nueva tecnología y tropicalizado, por lo que el Ministro y la directora del FENOGE recalcaron la importancia de que los gobiernos regionales se sumen a la iniciativa y adopten este programa para que sean cada vez más los beneficiados de Caribe Eficiente.

“El consumo eficiente de energía permite ahorros para las familias y una reducción en las restricciones de la red eléctrica que contribuye a mejorar el servicio en la región. Programas como Caribe Eficiente, que llegará directamente a dos millones de los hogares que más lo necesitan, es otra muestra de la apuesta del Gobierno Nacional y de esta zona del país en la transición energética, con un impacto positivo en la protección del medio ambiente”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo.

En el barrio Luis Carlos Galán de Cartagena, Mesa y Grosso visitaron la vivienda de la señora Jackeline del Carmen Amador Lindo, una ama de casa de 54 años. Ella, quien vive con sus tres hijos y nuera, comentó que su antigua nevera tenía ya más de diez años de antigüedad y que tenía fallas al enfriar.

“Esto no es mentira, esto es real. Tenía mi nevera hace más de 10 años. Decidí cambiarla para ahorrar energía. Mi anterior nevera estaba muy acabadita y desgastada. Los beneficios que está dando el Gobierno son muy buenos. Me dieron 400 en ayuda y yo coloqué el resto. Y el que no tenga lo puede seguir pagando por cuotas”, aseguró Jackeline Amador.