Esto opinan sectores de la Cultura en Boyacá sobre la nueva secretaria

Ante el cambio en la secretaría de Cultura del departamento hablamos con voceros de varios sectores.

John William Daza del Teatro Experimental de Boyacá, se refirió a la crisis que vive el sector, una situación agravada por la pandemia.

“En situaciones de emergencia se necesitan acciones de emergencia y gente con unas capacidades y sobre todo con experiencia y reconocimiento de lo que sucede en sus sectores”, advirtió.

Recordó que “este año ha sido muy desafortunado para el sector cultural, todos los años son difíciles, pero este ha sido mucho más difícil, pues digamos que estas personas que han estado en las secretarías tanto de los municipios como en el departamento, no generaron ningún diálogo con los sectores y han hecho un ejercicio que ha sido completamente desafortunado para todos y es el no reconocimiento de las problemáticas de un sector que está hecho por personas”.

“A veces pareciera que la discusión fuera entre la cultura y la salud, la cultura y la infraestructura, resulta que todos los sectores tienen personas al frente que tienen obligaciones, pero también necesidades”, aseguró Daza.

Le ha faltado un poco de sensibilidad y de tacto a nuestros alcaldes y a nuestro gobernador en este caso en pensar un diálogo directo con los sectores.

Aseguró John William Daza que “la gobernanza moderna ha cambiado un poco en términos de que reconoce varios elementos en el tema de la administración públicas, es decir los gobiernos, las comunidades y los sectores, de eso se trata de hacer un triángulo que le permita a quienes son los afectados, en quien se beneficia de las acciones de la administración y como entre los tres logran unos beneficios”.

Finalmentecalifica como “desafortunado ese nombramiento, es una señorita con un perfil muy amplio, pero cero reconocimientos con el sector y eso lo hace desafortunado”.

Por su parteFrank Forero de Velo de Oza, dijo que no conoce la labor de la nueva secretaria de Cultura en el sector.

“Es una costumbre en Boyacá ver personas que no tienen nada que ver con el sector puestas en un cargo público por cercanías políticas, esto no quiere decir que sean buenas o malas sencillamente que no llegan a un cargo por un mérito dentro del sector”, dijo.

Por eso la cultura está en crisis,sea quien sea va a pasar lo mismo pues las órdenes siempre vienen de arriba, eso quiere decir que cuando hay voluntad política para echarle la mano a un sector existe esa ayuda, algo que hasta el sol de hoy no se ha visto.

“Yo como parte de Velo de Oza,dejamos de creer en lo que pasa en la cultura en Boyacá a nivel de gestión pública y si pasa algo pues súper, si no pasa nada, ya estamos acostumbrados. Mientras sigan gobernando los mismos seguiremos en las mismas2, se quejó.

La maestra, Ana Rosa Correa Lizarazo, artista plástica de Boavita, le dio la bienvenida a la nueva Secretaria y dijo que, “ojalá se puedan estrechar lazos de amistad y poder tener una relación más cercana para fortalecer los proyectos culturales del departamento”.