Steve Witkoff: EE.UU. e Israel están alineados sobre los próximos pasos en Gaza

El enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó este domingo 25 d enero, Washington e Israel están alineados sobre los próximos pasos en la implementación de la segunda fase del plan de 20 puntos para Gaza, tras mantener una reunión ayer con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Estados Unidos e Israel mantienen una relación sólida y duradera, basada en una estrecha coordinación y prioridades compartidas. La conversación fue constructiva y positiva, y ambas partes coincidieron en los próximos pasos y en la importancia de continuar la cooperación en todos los asuntos críticos para la región”, expresó Witkoff en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Según Witkoff, el encuentro, en el que participó una delegación estadounidense integrada también por Jared Kushner, Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum, abordó el progreso y la planificación de la segunda fase del “plan de paz” para Gaza propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Su mensaje en X añade que “ambos países están impulsando (el desarrollo de la segunda fase en Gaza) de manera conjunta”.

Witkoff y Kushner aterrizaron en Tel Aviv durante la tarde del sábado 24 de enero, y su agenda en Israel todavía se desconoce.

Este sábado tuvo lugar además una serie de reuniones entre el responsable del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, y el jefe del Estado Mayor de Israel, teniente general Eyal Zamir, según un comunicado publicado hoy por el Ejército israelí.

Netanyahu, aceptó este miércoles 21 de enero, la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza, cuya segunda fase comenzó oficialmente el miércoles pasado.

Witkoff, negociador del plan, explicó que esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, así como la desmilitarización y reconstrucción total del enclave, además del desarme de todo el personal no autorizado.

Jared Kushner abordó este jueves 22 d enero, en Davos (Suiza) el asunto de la desmilitarización de Gaza, el que más ampollas levanta en Israel, y afirmó que el movimiento islamista palestino Hamás deberá entregar primero las armas pesadas y luego irá gradualmente facilitando las ligeras, sin dar plazos concretos.

La Administración de Donald Trump presentó este jueves, además, su plan de reconstrucción para la llamada “nueva Gaza”, concebido como un ambicioso proyecto urbanístico lleno de rascacielos en un territorio de dos millones de habitantes devastado por más de dos años de ofensiva militar israelí.