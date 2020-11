Sigue alta la ocupación de pacientes no COVID en las UCI

Entre un 80 y 85% se ha mantenido la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo en Pasto, destinadas a la atención de pacientes no COVID.

Al parecer, lo anterior se da por el abandono de tratamientos durante la pandemia, en ocasiones por el temor de acudir a los centros asistenciales sería la causa, según la gerente de la Ese Pasto Salud, Ana Belén Arteaga.

La funcionaria hizo un llamado a continuar en los controles y adherencia a los tratamientos para evitar daño en órganos fundamentales e incluso la pérdida de la vida.

Además. agregó que -con el avance de la pandemia del COVID-19- se ha registrado que pacientes con enfermedades crónicas de base y otras patologías, no estaban consultando, no existió adherencia en los tratamientos o no estaban atendiendo al personal de la salud en la residencia por temor que se registra en la comunidad, respecto al contagio de la enfermedad.

Le puede interesar:

Se hace un llamado a usuarios y comunidad en general para que consulten a los profesionales de la salud, para que determinen las medidas y el diagnóstico para evitar complicaciones en el estado de salud, con el daño de órganos e incluso hasta la muerte.

"Con estrategias adoptadas para el manejo de la pandemia, se ha observado una disminución de infectados en las unidades de cuidados intensivos, pero el incremento de pacientes con enfermedades crónicas de base y otras patologías, que llegan a los centros hospitalarios de tercer nivel en malas condiciones o estado de salud deteriorado, que requieren del apoyo de ventiladores mecánicos en las camas UCI", aseguró Arteaga.