Estudian posibilidad de reducir la velocidad en la Autopista Norte

El secretario de Movilidad de Medellín, Carlos Cadena-Gaitán, anunció que estudian la posibilidad de implementar un piloto para reducir la velocidad de la Autopista Norte, como parte del plan Visión Cero, que busca disminuir los incidentes de tránsito y la tasa de mortalidad en las vías de la ciudad.

El piloto sería anunciado en cerca de dos semanas y su implementación, que constaría varias fases, empezaría en el mes de diciembre.

“El solo símbolo de cambiar la velocidad máxima ya nos permitirá entrar en una discusión totalmente distinta y nos permitirá salvar muchísimas vidas (…) las velocidades de la Autopista Norte actualmente están por debajo de 50 kms/h, entonces no tiene ningún sentido intentar aumentar o mantener una velocidad por encima de ese rango”, manifestó.

Además, dijo que este sería uno de los primeros escenarios para evaluar la posibilidad de reducir, a futuro, las velocidades en otros sectores de Medellín.

“En la primera fase bajaríamos la velocidad máxima, por ejemplo, a 50 kms/h, también incluiría mucha conversación, que ya hemos arrancado con los actores de la zona para validar sus necesidades, con respecto a capacidad peatonal, cruces, señalización y que, por ejemplo, en otras fases, tengamos nuevos cruces semaforizados”.

¿Qué opinan los taxistas?

Caracol Radio consultó a varios taxistas y esto dijeron:

“La verdad, a mí la propuesta me parece un poco ridícula porque cuando hay trancones igual no se puede andar, pero cuando no hay, en la autopista se va a armar el trancón por la baja de velocidad”, manifestó un conductor que transita el sector de manera recurrente.

“Yo estoy de acuerdo, pero la pregunta es si a altas horas de la noche también regularían la velocidad, ahí no estaría de acuerdo porque a esa hora hay más viabilidad de conducir y la vía está más descongestionada”, dijo un segundo taxista consultado por Caracol Radio.

Por su parte, otro conductor expresó su desacuerdo, pues considera que en la zona hay problemas de movilidad que se complicarían aún más con la implementación de esta medida: “muchas de las vías más importantes de la ciudad desembocan allí y en algunos puntos pasa de cuatro a dos carriles, eso genera mucho traumatismo”.