En Boyacá ensayarían vacunas contra el Covid-19

El departamento de Boyacá está incluido dentro del listado de los territorios preseleccionados para la ejecusión del Ensayo Clínico Aleatorio de Vacunas contra el Coronavirus, que se aplicará a 80.000 personas de 20 países de todo el mundo.

De estos 20 países, 6 son latinoamericanos: México, El Salvador, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Los 18 paises restantes están ubicados en África, Europa y Asia.

Se trata de un estudio avalado por la Organización Mundial De La Salud (OMS), y se considera que quienes hayan sido seleccionados finalmente para la aplicación de la fase tres de la vacuna contra el coronavirus, son territorios privilegiados en medio de la pandemia, y para la historia de la humanidad en la apuesta para salvar vidas frente al Covid-19.

El secretario de salud de Boyacá Jairo Santoyo explicó en Caracol Radio que “ya se aprobaron las fases clínicas 1 y 2 de aplicación esta prueba de la vacuna, es decir, que se probó ya una efectividad importante, y que no produce efectos adversos o mayores consecuencias sobre la vida de las personas, y ahora entramos mundialmente en la fase 3 de prueba para esta vacuna, la cual deberá respaldar su efectividad, ya no en decenas ni en centenas, sino en miles de personas. Colombia está incluido dentro del grupo de países en donde se va a aplicar el estudio para la vacuna contra el Covid-19, esto es algo histórico y privilegiado”.

Por su parte el Coordinador Nacional de Estudios sobre Covid-19-OMS, Carlos Álvarez, explicó por qué Boyacá fue incluído en el proyecto de inmunización contra el coronavirus, esfuerzo que hacen expertos en salud de todo el mundo.

“Somos un equipo muy grande de trabajo, en cabeza del Ministerio de Salud, en cabeza de la doctora Claudia Cuellar, directora de Promoción y Prevención del Minsalud, conformado por expertos serios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), profesionales e investigadores de la Universidad Nacional De Colombia, de la Región Panamericana de la Salud en Colombia, y otras entidades, que hemos venido reuniendonos desde hace más o menos dos meses, analizando a los municipios del país y el comportamiento del Covid-19 en estos lugares, para seleccionar los más aptos para hacer parte de este ensayo de las vacunas contra el coronavirus en su última fase”, puntualizó el médico e infectólogo Carlos Álvarez.

Agregó que “hemos estado buscando a municipios con dos características, la primera, que sean municipios con una afectación leve, en donde a comparación de las grandes ciudades, las condiciones epidemiológicas no sean tan elevadas, y por eso, en este sentido, descartamos para este ensayo a las grandes ciudades de Colombia, tales como Cali, Barranquilla, Bogotá o Medellín, y buscamos territorios donde no hayan brotes extremos como en ciudades de Europa. La segunda característica, es que si bien buscamos escenarios donde siguen apareciendo contagios, también necesitamos que estos en las próximas 4 semanas tengan una curva del virus mucho más controlada”.

El Coordinador Nacional de Estudios sobre Covid-19-OMS, enfatizó que ya fue seleccionada una lista de municipios en Colombia con esas características, la cual ya fue enviadsa al Equipo Técnico de Epidemiología de la OMS, los cuales cumplen los requisitos poblacionales, de tamaño y con características propicias para hacer seguimiento a los voluntarios, además de que cuentan con la capacidad de poder hacer el analisis de la información recogida en el estudio.

“Boyacá, Cundinamarca, y el Quindío, son los tres departamentos principales en donde encontramos a estos municipios con las condiciones básicas requeridas por la OMS para aplicar estas vacunas en fase 3. La selección se realizó bajo desde el punto de vista estrictamente técnico y científico, es decir, que no se seleccionaron a dedo o caprichosamente, sino bajo un análisis detallado y muy juicioso”, señaló Álvarez.

El Ensayo Clínico Mundial de la vacuna contra el Covid-19, está en total articulación con la OMS, la cual en este momento se encuentra realizando el trámite legal para favorecer a las ciudades incluídas dentro del estudio.

Las ciudades preseleccionadas de Boyacá, en las cuales se empezaría a buscar voluntarios en las próximas semanas, para que se apliquen las vacunas en su ultima fase, la fase 3, son Tunja y Duitama.

“Ésta es una gran oportunidad y privilegio para Colombia y para Boyacá. En estos momentos estamos en el trámite de la carta de intensión para que la OMS ponga sus ojos en Tunja y Duitama, y se defina que estas ciudades sean las seleccionadas finalmente, para que los voluntarios residentes en estos lugares participen, y estén dentro de los 80.000 voluntarios vacunados contra el coronavirus”, mencionó el secreario de salud de Boyacá Jairo Santoyo.

Agregó que “si todo sale como metodologicamente, técnicamente y científicamente lo hemos palaneado, haremos parte de la historia de la humanidad para cambiar el rumbo de la pandemia, para evitar más muertos por este virus. Así que Boyacá está listo y preparado, para hacer parte de este ensayo clínico, con toda la voluntad de aportar lo que más podamos a la investigación y avance en esta vacuna”.

De otro lado, Álvarez destacó sobre el estudio, que “se trata de un voto de confianza que hace la hunanidad a través de la OMS en el desarrollo de este estudio de vacunas, hay un interés genuino de la solidaridad en descubrir la vacuna efectiva para todo el mundo contra la pandemia del Covid -19, es una vacuna que se ha venido planeando y ejecutando en todo el mundo, la cual ya ha recorrido en cortos meses lo que cualquier vacuna avanzaría en años, realmente esta carrera es para salar vidas”.

Y además aclaró que “no estamos hablando de un estudio para un tratamiento del covid-19, este es un estudio para probar la efectividad de la vacuna, para inmunizar la población, y para prevenir la enfermedad, como cualquier vacuna”.

La vacuna se aplicará a voluntarios sin la infección -por covid-19- activa y en personas sanas, para probar la efectividad del desarrollo de inmunidad para que cuando llegue la enfermedad, no los ataque tan fuerte y no cause muertes.

El ensayo clínico se realizará en personas mayores de 18 años sin ninguna restricción, es decir, que se podría incluso aplicar la vacuna a personas adultas mayores. Las autoridades de salud también enfatizaron en que se trata de un estudio de la vacuna para quienes de manera voluntaria quieran participar, afirmando que de manera ética, en este tipo de estudios, nadie recibe pago u honoraros por su participación, pues se trata de un aporte de los voluntarios a la humanidad.

Luego del visto bueno de la OMS para adelantar el estudio en el país, el ensayo se aplicará en Colombia. En este momento se espera la llegada de los protocolos para la aplicación de la vacuna, para que sean revisados por el INVIMA, instituto que será el encargado de darle vía libre a la ejecución del ensayo, al corroborar el cumplimiento de las normas éticas y la normativa colombiana, y además será avalado por los comités de ética de los centros de investigacion involucrados en el estudio.

Una vez pasen todos estos filtros, la persona que decide participar, diligenciará un consentimiento informado en el que acepta someterse a la vacuna de manera voluntaria y estar involucrado en el estudio.

Dentro del cronograma, se estima que para la primera semana de diciembre del 2020 se podría empezar a aplicar las vacunas y a realizar el estudio en Colombia, (en Tunja y Duitama, Boyacá) con un seguimiento al comportamiento de la vacuna a corto, mediano y largo plazo, es decir, se analizará el comportamiento de la misma a los 4, 6 y 12 meses.

Tres vacunas seran incluidas en el ensayo clínico, los laboratorios y país de su fabircación, serán revelados a más tardar al finalizar la segunda semana de noviembre de 2020.

El estudio se realizará de manera simultánea y paralela en los 20 países del mundo seleccionados.