Empresarios llaman al gremio a cumplir medidas biosanitarias

Los empresarios en el oriente del país han lamentado que algunos propietarios no estén cumpliendo las medidas biosanitarias establecidas por la Alcaldía, y esto haya desencadenado en la sanción de más de 375 establecimientos en Cúcuta.

Se ha buscado que la reactivación económica se dé con todos los protocolos para evitar aumentar el contagio, sin embargo, en las visitas técnicas que ha hecho la alcaldía se ha evidenciado que muchos propietarios no toman en serio estas medidas.

Eduardo Quintero de Asobares en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que lamenta esta situación que debe ser corregida por los infractores y aclaró que la mayoría de los empresarios han cumplido.

"Siguen habiendo negocios que no quieren entrar en la línea de lo que nos exigen, pueden que no tengan los protocolos o no los implementarán, hay otros que los tienen pero que no los aplican, sabemos que hay negocios en Los Patios y Villa del Rosario que están trabajando sin ninguna restricción de horarios y protocolos, ya hemos hecho las denuncias ante las autoridades, pero seguimos viendo que la gran mayoría si están cumpliendo con todas las actividades económicas de manera responsable", dijo el empresario.

En las próximas horas se dará a conocer un nuevo balance por parte de la Alcaldía y los análisis que se han hecho para saber si se amplían las medidas o se permite que se abran más sectores, incluyendo la venta de bebidas alcoholicas en los restaurantes y bares.