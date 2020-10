Conozca las excepciones a las restricciones del puente festivo en Antioquia

A raíz de las medidas restrictivas decretadas en el departamento de Antioquia para el puente festivo de Todos los Santos y la celebración de Halloween, han surgido numerosas dudas por parte de la ciudadanía con respecto a las excepciones de movilidad.

Esto dijo la Gobernación de Antioquia para resolver las inquietudes:

- ¿Habrá cierre de vías en el departamento?

No. Según informó la Gobernación, las restricciones aplican solo en los horarios establecidos en el Decreto departamental. La circulación por las vías de Antioquia estará permitida para los mayores de edad, por fuera del horario del toque de queda.

-Si el horario de trabajo de un ciudadano coincide con el del toque de queda, ¿está permitido su desplazamiento? ¿Se necesita un permiso especial?

En el Decreto departamental se encuentran exceptuados los habitantes de todos los municipios de Antioquia que requieran desplazarse para desarrollar sus actividades laborales, según explicó el gobernador, Aníbal Gaviria:

“Hemos diseñado el decreto de forma que todas las personas que tengan que trabajar en esos horarios, lo puedan hacer. Quienes deban desplazarse pueden hacerlo en todo el transcurso del fin de semana y para comprobarlo ante las autoridades no tienen que tener un documento especial, emitido específicamente para la ocasión, sino un documento con el que puedan comprobar su obligación o necesidad laboral”.

Lo mismo aplicará para quienes deban desplazarse por motivo de emergencia: “se deberá presentar una prueba sumaria que indique la situación de emergencia a atender”, según consta en el Decreto.

-¿Si ya tenía tiquetes para viajes terrestres o aéreos e, incluso, reservas en hoteles u otros sitios dentro y fuera del departamento; y debe viajar con menores de edad, puede hacerlo?

Sí. Según información entregada por la oficina de prensa de la Gobernación, los padres de familia deberán presentar de manera obligatoria un soporte que justifique ante la autoridad el desplazamiento con menores de edad, teniendo en cuenta que estos solo podrán hacerse en los horarios por fuera del toque de queda para adultos, salvo una emergencia.

Es importante resaltar que si un adulto viaja con un menor de edad, incluso en vehículo particular, y no presenta algún soporte que justifique el desplazamiento, se estará infringiendo la norma.

Por otra parte, si hay ciudadanos que llegan de vuelos nacionales e internacionales, en los horarios del toque de queda, o se dirigen a los aeropuertos para abordar un vuelo previamente programado, también deben presentar el soporte y, en ese caso, no tendrán ningún inconveniente. Este punto también aplica para los Terminales en la ciudad de Medellín, según explicó la oficina de prensa.

Sin embargo, la sugerencia de la Gobernación es abstenerse al máximo, si no se tiene alguna de las situaciones previamente mencionadas, con reserva anticipada y que bajo ningún motivo sea posible cancelar:

"Es la sugerencia prudente, respetuosa. De alguna manera, yo he sido enfático en decir que no nos hagamos trampa. Hay un decreto, no debería ser necesario que se expida un decreto para llamar a la rigurosidad, prudencia, solidaridad y autocuidado, debemos hacer ese esfuerzo durante este fin de semana", manifestó el secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez.

-¿Qué tipo de sanciones podrían recibir quienes incumplan las medidas?

Los habitantes del departamento que incumplan las medidas podrían acarrear sanciones penales, según lo establecido en el artículo 368 del Código Penal:

“El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.

Además, se aplicarán medidas según lo contemplado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y multas previstas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

La Gobernación enfatizó en que las medidas restrictivas se aplican con el fin de proteger a los más vulnerables y mitigar el contagio de COVID-19, considerando la alerta roja hospitalaria; por lo cual pidió a la ciudadanía mucha disciplina y autocuidado.